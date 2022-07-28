美方：拜習周四通話 聚焦台海俄烏 白宮：佩洛西訪台涉國家安全 京：堅決反對 中國版 2022/07/28 分享： 分享： 美國官員透露，美國總統拜登（Joe Biden）周四（28日）將與中國領導人習近平通話。白宮周二（26日）表示，兩人的討論話題很可能聚焦於台灣的緊張關係，以及俄烏戰爭。 關於美國眾議院議長佩洛西（ ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 美軍方：倘佩洛西訪台 將保障安全 今日 美軍方：倘佩洛西訪台 將保障安全 美高官指華增南海挑釁 京：顛倒黑白 今日 美高官指華增南海挑釁 京：顛倒黑白 美國會報告稱華圖滲透儲局 京：政治謊言 今日 美國會報告稱華圖滲透儲局 京：政治謊言 你可能感興趣 美軍方：倘佩洛西訪台 將保障安全 今日 01:00 美軍方：倘佩洛西訪台 將保障安全 美高官指華增南海挑釁 京：顛倒黑白 今日 01:00 美高官指華增南海挑釁 京：顛倒黑白 美國會報告稱華圖滲透儲局 京：政治謊言 今日 01:00 美國會報告稱華圖滲透儲局 京：政治謊言 拜登 習近平 佩洛西 中美關係 美元