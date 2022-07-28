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美方：拜習周四通話 聚焦台海俄烏

白宮：佩洛西訪台涉國家安全 京：堅決反對

中國版 2022/07/28

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美國官員透露，美國總統拜登（Joe Biden）周四（28日）將與中國領導人習近平通話。白宮周二（26日）表示，兩人的討論話題很可能聚焦於台灣的緊張關係，以及俄烏戰爭。

關於美國眾議院議長佩洛西（

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