美國官員透露，美國總統拜登（Joe Biden）周四（28日）將與中國領導人習近平通話。白宮周二（26日）表示，兩人的討論話題很可能聚焦於台灣的緊張關係，以及俄烏戰爭。

關於美國眾議院議長佩洛西（

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