日式割烹料理店和緣 推出周年套餐 品味高級時令食材 副刊版 2022/07/29 分享： 分享： 疫情下，飲食業面臨巨大挑戰，去年8月開業的和緣Wa-En Kappo，以別樹一格的日式割烹料理闖出名堂，成為上環人氣餐廳。最近為慶祝餐廳踏入一周年，推出一周年紀念晚市套餐，以日本及本地高級食材製作多款 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 翠亨邨夏日消暑冬瓜宴 趕走悶氣 今日 翠亨邨夏日消暑冬瓜宴 趕走悶氣 【Good Food,Good Mood@iM網欄】城中最新西班牙fine dining 食在當下AGORA 2022/07/25 【Good Food,Good Mood@iM網欄】城中最新西班牙fine dining 食在當下AGORA 1111 ONES全新嘗味餐單 品味地道香港風味 2022/07/22 1111 ONES全新嘗味餐單 品味地道香港風味 Ta Vie旅 vs RSRV 米芝蓮創意主廚為香檳添色彩 2022/07/22 Ta Vie旅 vs RSRV 米芝蓮創意主廚為香檳添色彩 半島酒店月餅創新猷 蓮花活現於茶杯和茶壺上 2022/07/15 半島酒店月餅創新猷 蓮花活現於茶杯和茶壺上 疫情 日本 設計 餐廳 法國 人口 菜式 魚 蛋 甜品