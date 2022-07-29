日式割烹料理店和緣 推出周年套餐 品味高級時令食材

疫情下，飲食業面臨巨大挑戰，去年8月開業的和緣Wa-En Kappo，以別樹一格的日式割烹料理闖出名堂，成為上環人氣餐廳。最近為慶祝餐廳踏入一周年，推出一周年紀念晚市套餐，以日本及本地高級食材製作多款

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