翠亨邨夏日消暑冬瓜宴 趕走悶氣 副刊版 2022/07/29 分享： 分享： 炎炎夏日，正是品嘗消暑滋味佳餚的好季節，翠亨邨最新推出涼夏冬瓜盅宴（$1,488 / 4位用，另加一及茶芥），讓食客可一次過享用開胃的招牌菜式，清涼解暑，趕走盛夏悶氣。 涼夏冬瓜盅宴的主角當然是原鼎海鮮 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 日式割烹料理店和緣 推出周年套餐 品味高級時令食材 今日 日式割烹料理店和緣 推出周年套餐 品味高級時令食材 【Good Food,Good Mood@iM網欄】城中最新西班牙fine dining 食在當下AGORA 2022/07/25 【Good Food,Good Mood@iM網欄】城中最新西班牙fine dining 食在當下AGORA 1111 ONES全新嘗味餐單 品味地道香港風味 2022/07/22 1111 ONES全新嘗味餐單 品味地道香港風味 Ta Vie旅 vs RSRV 米芝蓮創意主廚為香檳添色彩 2022/07/22 Ta Vie旅 vs RSRV 米芝蓮創意主廚為香檳添色彩 半島酒店月餅創新猷 蓮花活現於茶杯和茶壺上 2022/07/15 半島酒店月餅創新猷 蓮花活現於茶杯和茶壺上 餐廳 中環 菜式 尖沙咀 銅鑼灣 蛋 甜品 海鮮 蝦 豬肉