翠亨邨夏日消暑冬瓜宴 趕走悶氣

炎炎夏日，正是品嘗消暑滋味佳餚的好季節，翠亨邨最新推出涼夏冬瓜盅宴（$1,488 / 4位用，另加一及茶芥），讓食客可一次過享用開胃的招牌菜式，清涼解暑，趕走盛夏悶氣。

涼夏冬瓜盅宴的主角當然是原鼎海鮮

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