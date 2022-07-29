Fortnum & Mason推出茗茶月餅禮盒 副刊版 2022/07/29 分享： 分享： 今年中秋，Fortnum & Mason推出多款期間限定禮品，包括茗茶月餅禮盒（$608），以精緻設計圖案演繹嫦娥奔月的神話傳說，奢華感十足。禮盒內有6個Fortnum's自家混合茶製作的奶黃月餅，包 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : News 最新專欄文章 更多 Asphodel@Nan Fung Place 夏令營 2022/07/27 Asphodel@Nan Fung Place 夏令營 MIKIKI送限量版星空曲奇 2022/07/26 MIKIKI送限量版星空曲奇 大自然非洲鼓樂圈親子工作坊 2022/07/23 大自然非洲鼓樂圈親子工作坊 米芝蓮一星 CHAAT x 三星富臨飯店只此一日的中印餐單 2022/07/22 米芝蓮一星 CHAAT x 三星富臨飯店只此一日的中印餐單 醇滑嘉士伯於荃灣舉辦「醇滑暢飲節」 2022/07/18 醇滑嘉士伯於荃灣舉辦「醇滑暢飲節」