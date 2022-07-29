Fortnum & Mason推出茗茶月餅禮盒

今年中秋，Fortnum & Mason推出多款期間限定禮品，包括茗茶月餅禮盒（$608），以精緻設計圖案演繹嫦娥奔月的神話傳說，奢華感十足。禮盒內有6個Fortnum's自家混合茶製作的奶黃月餅，包

...