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FRED王陽明火併Tyson

副刊版 2022/07/29

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酷熱天氣殺到，法國高級珠寶品牌FRED似乎嫌天氣不夠熱焫，想火上加油！竟然發起「Live the Joy」特別活動，集結一眾來自亞太地區的明星兼時尚達人，以創意現代珠寶商FRED的首飾作賣點，讓各大型

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欄名 : Jewelry

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