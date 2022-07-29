FRED王陽明火併Tyson 副刊版 2022/07/29 分享： 分享： 酷熱天氣殺到，法國高級珠寶品牌FRED似乎嫌天氣不夠熱焫，想火上加油！竟然發起「Live the Joy」特別活動，集結一眾來自亞太地區的明星兼時尚達人，以創意現代珠寶商FRED的首飾作賣點，讓各大型 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 憶年新概念 Buccellati 2022/07/22 憶年新概念 Buccellati Rose做開路先鋒Tiffany & Co. 2022/07/15 Rose做開路先鋒Tiffany & Co. 宋慧喬空降巴黎經典泳池 CHAUMET 2022/07/08 宋慧喬空降巴黎經典泳池 CHAUMET 愛麗絲夢遊珠寶仙境 RichandRare Jewellery 2022/07/01 愛麗絲夢遊珠寶仙境 RichandRare Jewellery 幻覺鑲嵌法的完美示範 Hearts on Fire 2022/06/17 幻覺鑲嵌法的完美示範 Hearts on Fire 品牌 黃金 珠寶 時尚 酷熱天氣 Tyson Yoshi 天氣