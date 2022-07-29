吳克儉 3大專業 人的工程 以人為本：記初衷部署未來

▲ 吳克儉先生，1976年畢業於中文大學社工系，並於1981年獲香港大學頒授公共行政碩士銜，為經驗豐富的人力資源管理專家，曾於不同行業的跨國企業擔任要職，2009年獲委任為香港考試及評核局主席，並於2012年獲委任為教育局局長。

吳克儉於2012年出任教育局局長時最為市民認識，其實他的專業生涯，曾先後涉足社工、人力資源，以及教育3大專業領域，「人」的專業讓他領悟到在「人」的元素中，又以態度和努力最重要。

「我很感恩香港給我很多機會，所以自70年代中文大學畢業以來，我已決定每年抽出5%時間，用任何形式服務香港，回饋社會。」在內地出生、自6歲便來港的吳克儉，坦言對這城市很有感情。

吳克儉在社聯服務了數年，期間藉着服務個人、家庭，以至社區，回報了社會之後，他便轉戰人力資源（HR）這個專業範疇，嘗試從企業的工作間，發揮影響力，開展了對人的工程，而他的專業生涯從此亦踏入另一階段。

HR領域 擴影響力

在HR領域，吳克儉如魚得水，盡展所長。他歷任多間跨國企業的HR部門，並曾擔任跨國電訊企業AT&T亞太區的人力資源主管，在這家全球32萬名員工的企業工作，32萬人相當於油尖旺、荃灣或大埔任何一區的整區人口！跨國企業委以重任，吳克儉一方面克盡己任，同時也思考如何進一步擴闊自己學習和可以作出貢獻的範圍。

透過參與並領導香港人力資源管理學會，吳克儉嘗試把自己的影響力擴闊至兩岸四地、亞太區，乃至全球的領域。從人事、人才資源的管理，乃至人力資本等，曾連任5屆香港人力資源管理學會主席的吳克儉強調，那不僅是名稱上的分別，它們背後都蘊含着不同的內涵：從人事行政上的考慮，包括須符合勞工法例、準時發薪，以及年終獎金和花紅是否恰當等，進而講求人力資本的策劃和競爭力，需要思慮的層面無疑更多更闊。

吳克儉舉例說：「2000年出任世界人事管理協會聯合會主席時，晚上發一個電郵，翌日便有逾20個國家或地區回應，資訊及經驗的交流層面自然寬闊了很多。」他解釋，HR講求工作間（Workplace）做得好，這不但讓個人及其家庭受惠，而且連企業、員工、客戶，甚至企業的競爭力均會獲益，締造了多贏局面，可見HR不只是行政操作，也是企業的發展，包括文化、價值等。

人才發展有3大概念：教育、培訓及發展，在HR領域上已做到極致的吳克儉靜極思動，再向人才的源頭──教育進發。「我很多謝前行政長官梁振英先生給我機會，從教育專業方面，為逾120萬學生服務，讓我可為香港貢獻更多。」吳克儉出任教育局局長期間，正規教育連持續進修的教育人口達120萬，加上教育界專業人員、家長等持份者，影響遍及數百萬人以上！

▲ 與吳克儉一席話，他的思維方法及對事物的體會及見識，令筆者（Grace Tse，左）留下深刻印象。

15年免費教育終起步

吳克儉加入政府後，了解到教育發展須更「貼地」更新。他指香港教育一直有不斷自我改進的動力，2000年後不斷演進，其中高中教育改革（DSE）、大學教育由3年改為4年等，都對學生有重大影響，但這正是缺乏天然資源的香港提升競爭力，多年來賴以生存，乃至屹立不倒的重要因素之一。

雖然吳克儉明知做問責官員必遇困難，但仍選擇迎難而上。把優質幼稚園教育納入正規教育，成為15年免費教育是他得意之作。2017年正式推行，雖然推行有很多挑戰，但總算是一個開始。「5年前只有3成幼師有學位，現在大部分幼師都具大學學位，專業進程令人鼓舞。」他透露，幼師由早年約4千元月薪，至現入職約二萬元，前後薪酬差距約4倍！他又指出，幼稚園的管理及校園環境，同樣是提升幼教質素的重要因素。面對近年疫情，吳克儉慶幸有津貼幼教的政策，不少幼稚園才可繼續經營下去。

吳克儉任內還積極縮窄數碼鴻溝，全力推動Wi-Fi校園及STEM教育，幾年下來，香港數碼競爭力去年成為亞洲區的佼佼者，支援學校及學生邁向數碼科技，初見成效。他又推動本港學校與內地學校配對為姊妹學校，進行交流，發展至今已逾1,600對。至於最具爭議性的國民教育，他審時度勢，保留政策初心及財務資源予學校，並鼓勵學校把它轉化為校本課程，最近當他知道大部分學校已落實，也感欣慰。特別對年青人的職業及專才教育新政策為培育下一代建立多元基礎。

吳克儉一直心繫香港幼兒的成長，擔任香港幼兒藝術文化交流協會主席。去年更舉辦全港首屆「尋寶陶」親子陶藝創作比賽，是首個以幼稚園學生為對象的陶藝比賽，藉此培育學生的理性和感性發展，體現家國情懷，及鼓勵親子溝通和協作。比賽吸引了近6千個家庭報名，並邀得時任教育局局長楊潤雄擔任主禮嘉賓之一。

「積極把逆境變為順境，將負能量變為正能量。」吳克儉身體力行，現在這位終身學習者，更懂得把握時間與人分享、交流，例如參與大灣區與香港的交流合作，對未來教育趨勢研究，他希望大家毋忘初心，朝共同方向，一起為香港及國家努力。

▲ 吳克儉擔任香港幼兒藝術文化交流協會主席期間，成功舉辦全港首個以幼稚園學生為對象的「尋寶陶」親子陶藝創作比賽。

【後記】自我增值 非一般見識

「聽君一席話，勝讀十年書」是筆者與吳克儉分享之後的感覺。多年來在社工、人力資源及教育3大專業的體會，讓他對事物的看法和思維的方法與一般人不同，而他持續學習，博覽群書，不斷自我增值，擴闊視野，造就了非一般的見識，更是值得我們學習，而他推介的《未來衝擊》（Future Shock）及《從優良到卓越》（Good to Great）都很值得一讀。

百年樹人，教育事業的成效並非朝夕間便可見。15年免費教育成功落實，總算是把幼兒教育向前推進了一大步，他對香港幼教實在有很大的貢獻。