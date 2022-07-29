新世界發展執行董事、新世界中國董事兼行政總裁黃少媚： 深耕灣區　以創新思維致力高質量發展

去年，新世界集團將旗下的內地物業旗艦新世界中國的總部落戶至廣州，並稱將持續加大對粵港澳大灣區的投入。重倉內地市場的背後，彰顯新世界集團對粵港澳大灣區發展前景的信心。新世界發展執行董事、新世界中國董事兼行政總裁黃少媚日前在接受南都、N視頻記者專訪時表示，新世界在大灣區內的發展要起到引領作用，「如何發揮引領作用？我一直堅持的是高質量發展」。她表示，在深耕內地市場的同時，集團也非常重視在緩解香港住屋難的問題上發揮企業社會責任。2016年，新世界發展有限公司執行副主席兼行政總裁鄭志剛創新性地推出「光屋計劃」，2019年新世界成為香港首個宣布捐贈土地以興建社會房屋的大型發展商。2017年至2021年，新世界還相繼提出「新世代首次置業計劃」、「新世界建好生活」等，持續努力減輕香港市民，特別是年輕人的置業壓力。

▲ 新世界發展執行董事、新世界中國董事兼行政總裁黃少媚

在灣區內發揮引領作用 堅持高質量的發展



南都：香港回歸祖國以來，內地與香港已形成全方位、寬領域、高層次的交流合作格局，粵港澳大灣區的全面建設，更為推動全面開放新格局提供了新的嘗試，灣區的共融共生為新世界的發展帶來了怎樣的機遇？

黃少媚：粵港澳大灣區現在迅速發展成為世界四大灣區之一。對標其他三個灣區，我認為，我們在區域內的發展要起到引領作用。如何發揮引領作用？我一直堅持的是高質量發展。



無論是產品設計、建造、管理，都要貫徹「高質量發展」理念。如果我們想在行業內成為標桿，那麽每一個細節，我們都要以高質量要求自己。這話說來容易，真正實現挺難的。但是我覺得這個時代已經來臨，每個人都要面對。我們的初心不變，就是要堅持高質量發展。



南都：你提到的高質量發展理念，我想這點在新世界很多方面都有所體現。我們關注到近年來，新世界在ESG（環境、社會及管治）方面也作了很多努力。能否結合新世界在內地的實踐具體談談？

黃少媚：關於ESG，我想大家耳熟能詳的是新世界發展行政總裁鄭志剛提出的「創造共享價值」理念。每個企業能夠成功，都離不開社會的支持。當我們創造價值之後，應該分享給社會，令社會的發展愈來愈好。大家共同把「蛋糕」做大。



針對國家提出的「碳達峰」與「碳中和」目標，我們制定了很多科學減排的目標，這也是社會價值之一。新世界是亞洲第三家獲科學基礎減量目標倡議組織批核的房地產公司，該組織為全球最權威專家機構，可確保企業的減碳目標更具科學基礎和公信力。為達到科學減排的目標，我們將致力於在2050年前實現所有建築零碳排放。



新世界中國還制定了關於可持續、建築設計、綠色管理等內部流程，將可持續發展的理念滲透到每一個環節中。目前為止，新世界中國已有超過20個建築項目獲得國際綠建金獎及以上認證，總面積超過500萬平方米。



此外，新世界還是全球首家發行可持續發展綠色債券的發展商。在「綠建」以及可持續發展上，新世界一直都位於行業內的頂端。



在香港住房問題上 希望盡到企業社會責任



南都：新當選的香港特首李家超在政綱中提及到：「加強房屋統籌，為土地房屋供應提速提效提量」。作為建築行業的一員，你對此有何看法？新世界作為龍頭企業，在緩解香港住屋難的問題上，將會有怎樣的作為和擔當？

黃少媚：住屋問題一直困擾香港社會。新特首李家超很有遠見地提到這一點，我相信他在任期裏一定會着重解決這個社會問題。



早在2016年，新世界已經開始以創新思維，為緩解香港住房問題作出努力。2016年我們與香港社企「要有光」一起合作建設「光屋計劃」，捐款復修翻新了廢棄的九龍紗廠眷屬宿舍，並將其命名為「光屋」。在我們的理念裏，居者要有其屋。在「光屋計劃」中，我們建造了一個小社區，給家庭和孩子提供很多活動空間，這有別於大家之前看到的公屋。



2017年新世界又推出了「新世代首次置業計劃」，讓有自住需要的年輕人能夠以7.5%的首付優惠購房。2019年，我們在香港捐了300萬平方呎農地，興建社會房屋，幫助低收入的家庭，成為首家在港捐地建設房屋的企業。



2021年底，我們成立了非盈利社企「新世界建好生活」，以市值5折至6折的成本價出售房屋，讓買家以低於5%的首付置業，減輕了年輕人的置業壓力。在香港住屋問題上，我們希望盡到企業社會責任，幫助香港政府共同解決這個社會難題。



物業發展與物業投資齊頭並進



南都：隨着房地產行業逐漸進入存量時代，住屋的居住需要增強，物業也被很多房地產企業視為「第二曲綫」。新世界堅持物業發展與物業投資齊頭並進，這種雙軌路綫看起來在行業中獨樹一幟。能否談談你們為何採取這樣的策略？

黃少媚：對於房地產的可持續發展來說，我個人認為過去那種粗放式的、只講求量的發展模式，在當今的環境已經變成一個不可持續發展的模式。



2016年我們已經開始着力經營綜合發展項目。在整個項目裏，我們採取的做法是：50%物業用於出售，50%物業自持。自持的物業建成以後為我們帶來的是租金收入。



我們希望未來5年貢獻給上市公司的利潤，一半來源於出售的利潤，一半來源於租金的收入，對我們來說這是更加穩健的做法，同時也是對社會有貢獻的。我們把綜合發展項目或者是城市地標項目做好，並且把它管理好。



出售的物業，考量的是我們的運營能力、管理能力，把這些做好以後，對我們自身來說也是非常有升值空間的。

▲ 耀勝新世界廣場。

南都：如何成為一名內心充滿力量的新時代女性，請分享一下你的心得。

黃少媚：我覺得，首先要堅持初心，也就是堅持自己的價值觀，不受別人影響。新世界跟我本人一直都很堅持本心，去高質量發展做好產品。第二，我覺得真的是「愛拼才會贏」。另外，作為女性來說，自我成長非常重要。自我成長需要多加學習，無論是在生活中學，還是在書本中學，都非常重要。此外，還要多跟別人交流。



最重要的還是腳踏實地把自己的工作做好。我覺得對於女性來說，現在這個年代確實有她安家立命的地方。我不覺得自己有甚麽成功之處，我現在還在不斷攀爬高峰，一直不停努力，我覺得無論遇到甚麽困難都不要輕易放棄。



南方都市報、N視頻

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撰文：南都、N視頻記者 王瑩 柯曉明

視頻：南都、N視頻記者 李孟麟 顧笑 劉紅豆

海報：鄒思曼

（相片由受訪者提供）



編輯：香港經濟日報專輯組