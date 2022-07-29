五！四！三！二！一！祝新年快樂，大家互相擁抱祝福，再一起唱《友誼萬歲》（Auld Lang Syne）。

五！四！三！二！一！請節哀順變，大家互相擁抱祝福，再一起唱《奇異恩典》（Amazing Grace）。

除夕夜倒數迎接新一年來臨，早在晚餐時已聚在一起對酒當歌，十五分鐘前預備，約在新年來臨前十到二十秒開始倒數。

人生終結，甚麼時候開始倒數？

這是癌病人常問的問題：「醫生，我是否應該開始倒數？」醫生總打趣地回答：「我早已開始倒數，乜你未咩？」不是逃避回答，只是任何答案都幫不上病人，只會增加憂慮。

理論上，出生那刻便是倒數開始之時，存在便是終局的開始，人體構造本來就是有限時的產品。當然，一般人不會這樣想，惟等到死亡危機出現，不得不想時才會提出倒數這念頭。

新年倒數是硬終結，不偏不倚地踏正新年開始那一秒，便是硬終結；但人生倒數，除死亡一刻硬終結外，還有軟終結（Soft Ending）。死亡是過程，人體功能衰退可快可慢，以跑步為例，很少人能跑步到終老，關節會退化、肌肉會萎縮，死亡前十數年可能已不再能跑步，故此現今健跑的人士可能很早便要倒數剩下多少仍能跑步日子。以軟終結角度來看人生，要倒數還剩下多少次日本滑雪、多少次跟媽媽食飯、多少次跟多年老友醉個天昏地暗……多少次……

人生早些開始倒數，便更會珍惜終結前的每刻每情每境。