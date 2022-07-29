酥皮蛋撻是久不久甜癮大發時，想吃的食物。若去九龍城，必到豪華餅店買盒新鮮出爐的酥皮蛋撻和瑞士卷慢慢品嘗，有時急不及待，返回車上，馬上先來一個熱辣辣蛋撻，一口連酥皮咬下中間蛋心，湧出一陣小確幸。

近日，林海峰新歌以《蛋撻》為名，何秉舜作曲、林海峰填詞，旋律輕柔，編曲豐富兼有點小品味道；MV故事由一位要離開香港的女生開始，忙碌地把一箱箱行李搬上小型貨車後，坐上乘客座位去機場途中，打開餅盒，細嘗着人在香港、最後一口蛋撻的滋味。在機場落車後，當貨車司機（葛文輝飾）向女生遞上她忘記拿回的蛋撻餅盒時，女生雙眼紅了。這種捨不得又迫不得已的情緒，我明白，因近年身邊朋友都是在這種心情下哭着走的。雖說外地一樣有港式蛋撻、港式奶茶，但能在香港與香港的家人和老友一齊吃着香港地道美食、吹下水，卻只能在香港發生，離開的和留下來的都知。

一個蛋撻，從口腹層次引伸到離愁別緒，再延伸暖暖的情懷和小小的希望，皆因MV下半部，留在香港的貨車司機載完這位上機前都要捧着蛋撻吃的女乘客後，就去食遍全港九尋找美味蛋撻，然後用心拜師學藝，到最後轉行由司機變成蛋撻師傅，也許是客人從悲歡離合當中帶來一點甜。那亦是一個留下來的人，用自己的方式去留住香港一些小美好的小心意。以前是「香港咁好，點捨得走？」對於留下來的人來說，現時更是「香港未好（番），點捨得走？」

一向喜歡林海峰的storytelling功力，他能用一個層次的事物，淡然又淡定地提升到另一個層次，頭腦少點智慧和靈巧都做不到，這種功力，是高層次storytelling功夫的示範。在看過太多肉麻當世一的東西後，覺得這種說故事的功力份外珍貴，皆因能打動和觸動人情感的，永遠是建基於拿捏得恰到好處、不用下下畫出腸的格調和功夫。