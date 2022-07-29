根據報章報道，最近某銀行訪問了630名持100萬以上流動資產人士，了解他們對成就未來育兒及退休理想的預期，估算出養育一個孩子平均每年需花費28.4萬，以此計算，現時父母需要平均約600萬元，以支持子女成長至22歲經濟獨立，較同一銀行16年前所指的約400萬暴增約5成。相信這個驚人的數字，會令因為經濟憂慮而減少生育的夫婦，更憂上加憂。

根據家計會2017年家庭計劃知識、態度及實行調查報告，對已婚婦女生育意願的調查，財政負擔的確是其中一個最大的因素之一，而受訪者對政府的期望是，若能得到更多經濟援助，可能會對他們提高生育意願有所幫助。

根據統計處最新的綜合住户調查，若以本港家庭每個月收入中位數的十分位（decile）作分析，今年第一季家庭中位收入為25,000元，全年是30萬元。如以上述28萬一年的花費，那麼肯定超過一半的本地家庭都不能夠應付這筆消費，不會考慮生育；另一方面，要好好地養育一個孩子成年，其實並不是需要那麼多金錢的。

贏在起跑綫？ 悉心培養更重要

政府提供12年免費教育，已經承擔了大部分普及孩童成長的教育經費；當然，若家長選擇讓子女在直資或國際學校就讀，以及海外升學，費用可以遠超過每年28萬。根據研究顯示，父母教育程度高的孩子升讀大學之比例，較教育程度低的父母之孩子佔上風。

誠然，這當中涉及經濟水平不同和資源豐富的分別，家長資源多，孩子會多一些選擇，相信一定會有「贏在起跑綫」的情況出現；但是經濟能力有限的家長，若能悉心培養孩子，加上學校有效的學習環境和支援，不一定要消費高昂才有效果。看看今年於文憑試的狀元考生，大多數都是在本地政府資助的學校就讀，就算是在公屋長大的孩童，也可以名列前茅。

家校社區聯手 Leave No One Behind

要有效打破跨代貧窮的惡咒，家長與學校需要打造一個兼容、幫助孩童發揮所長的地方。資源困乏的家庭未能支付昂貴的補習費用，但如學校能做好教導的工作，社區和地方工作互補不足、調配資源，自能拔尖補底，支援弱勢社群，令低收入家庭的孩童不會被遺忘，正如聯合國2030年的可持續發展報告所言「Leave No One Behind」。

今年本地的總和生育率是0.774，即每位女士一生中生產0.774名嬰兒，遠低於2.1的水平（一般已開發國家總和生育率至少要達到2.1，才能達到世代更替水平）；面對近年結婚人數減少、結婚年齡推遲或離婚人士增加、年輕和家庭的群組移民增加，都對香港人口發展造成極大挑戰。希望這個「養兒600萬」的廣告，不會成為本地婦女最後一根稻草，令出生率跌入一個不能翻身的陷阱。

當然，整個社會亦需要清除生育的障礙，改善配套，使香港成為一個價廉物美都可以把孩子培育成才的地方，正如英文諺語所言，it takes a village to raise a child，但不需要six million dollars。