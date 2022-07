根據報章報道,最近某銀行訪問了630名持100萬以上流動資產人士,了解他們對成就未來育兒及退休理想的預期,估算出養育一個孩子平均每年需花費28.4萬,以此計算,現時父母需要平均約600萬元,以支持子女成長至22歲經濟獨立,較同一銀行16年前所指的約400萬暴增約5成。相信這個驚人的數字,會令因為經濟憂慮而減少生育的夫婦,更憂上加憂。

根據家計會2017年家庭計劃知識、態度及實行調查報告,對已婚婦女生育意願的調查,財政負擔的確是其中一個最大的因素之一,而受訪者對政府的期望是,若能得到更多經濟援助,可能會對他們提高生育意願有所幫助。

根據統計處最新的綜合住户調查,若以本港家庭每個月收入中位數的十分位(decile)作分析,今年第一季家庭中位收入為25,000元,全年是30萬元。如以上述28萬一年的花費,那麼肯定超過一半的本地家庭都不能夠應付這筆消費,不會考慮生育;另一方面,要好好地養育一個孩子成年,其實並不是需要那麼多金錢的。

贏在起跑綫? 悉心培養更重要

政府提供12年免費教育,已經承擔了大部分普及孩童成長的教育經費;當然,若家長選擇讓子女在直資或國際學校就讀,以及海外升學,費用可以遠超過每年28萬。根據研究顯示,父母教育程度高的孩子升讀大學之比例,較教育程度低的父母之孩子佔上風。

誠然,這當中涉及經濟水平不同和資源豐富的分別,家長資源多,孩子會多一些選擇,相信一定會有「贏在起跑綫」的情況出現;但是經濟能力有限的家長,若能悉心培養孩子,加上學校有效的學習環境和支援,不一定要消費高昂才有效果。看看今年於文憑試的狀元考生,大多數都是在本地政府資助的學校就讀,就算是在公屋長大的孩童,也可以名列前茅。

家校社區聯手 Leave No One Behind

要有效打破跨代貧窮的惡咒,家長與學校需要打造一個兼容、幫助孩童發揮所長的地方。資源困乏的家庭未能支付昂貴的補習費用,但如學校能做好教導的工作,社區和地方工作互補不足、調配資源,自能拔尖補底,支援弱勢社群,令低收入家庭的孩童不會被遺忘,正如聯合國2030年的可持續發展報告所言「Leave No One Behind」。

今年本地的總和生育率是0.774,即每位女士一生中生產0.774名嬰兒,遠低於2.1的水平(一般已開發國家總和生育率至少要達到2.1,才能達到世代更替水平);面對近年結婚人數減少、結婚年齡推遲或離婚人士增加、年輕和家庭的群組移民增加,都對香港人口發展造成極大挑戰。希望這個「養兒600萬」的廣告,不會成為本地婦女最後一根稻草,令出生率跌入一個不能翻身的陷阱。

當然,整個社會亦需要清除生育的障礙,改善配套,使香港成為一個價廉物美都可以把孩子培育成才的地方,正如英文諺語所言,it takes a village to raise a child,但不需要six million dollars。