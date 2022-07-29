追擊段崇智 建制議員無一致行動

中大決定校長段崇智2024年起再續任3年，有個別立法會議員一直追擊此事，全國政協副主席梁振英日前更在社交媒體嚴詞狠批。

但有議會中人表示，目前只是數位議員對此緊咬不放，建制派並無一致的追擊行動。

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