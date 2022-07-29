追擊段崇智 建制議員無一致行動 政治版 2022/07/29 分享： 分享： 中大決定校長段崇智2024年起再續任3年，有個別立法會議員一直追擊此事，全國政協副主席梁振英日前更在社交媒體嚴詞狠批。 但有議會中人表示，目前只是數位議員對此緊咬不放，建制派並無一致的追擊行動。 收「溫馨 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 梁振英狠批段崇智 質疑不能續任校長 2022/07/28 梁振英狠批段崇智 質疑不能續任校長 黃元山開地辦 無意入特首政策組？ 2022/07/27 黃元山開地辦 無意入特首政策組？ 李家超率司局長拍片 宣傳施政報告 2022/07/26 李家超率司局長拍片 宣傳施政報告 葉劉：已有心理準備遭美制裁 2022/07/25 葉劉：已有心理準備遭美制裁 李家超勉報界「專益求專」 說好香港故事 2022/07/23 李家超勉報界「專益求專」 說好香港故事 政治 香港中文大學 段崇智 立法會 梁振英 保安局 鄧炳強