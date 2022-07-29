虛擬資產擬監管 用戶留意未來安排 行政人員版 2022/07/29 分享： 分享： 香港動漫節今日開幕，有公司推出香港首個虛擬明星，料將引起市場熱話。問題來了，若這位虛擬明星透過電子方式轉移至另一間公司，儲存及買賣，轉會費又升值數倍，是否淪為一種投資工具？甚至定義為虛擬資產 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 去中心化管理模式 展現員工能力 2022/07/22 去中心化管理模式 展現員工能力 元宇宙時代 改變各行業營銷模式 2022/07/18 元宇宙時代 改變各行業營銷模式 機器人法則被推翻 慎防電影成真 2022/07/15 機器人法則被推翻 慎防電影成真 加密幣法律未成熟 各地監管續出爐 2022/07/11 加密幣法律未成熟 各地監管續出爐 從哥普拉打造《教父》 學應變之道 2022/07/08 從哥普拉打造《教父》 學應變之道 貨幣政策 虛擬貨幣 數碼貨幣 虛擬貨幣種類 條例及法例 科技行業 香港 比特幣 NFT 美元