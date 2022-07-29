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虛擬資產擬監管 用戶留意未來安排

行政人員版 2022/07/29

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香港動漫節今日開幕，有公司推出香港首個虛擬明星，料將引起市場熱話。問題來了，若這位虛擬明星透過電子方式轉移至另一間公司，儲存及買賣，轉會費又升值數倍，是否淪為一種投資工具？甚至定義為虛擬資產

...

撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

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