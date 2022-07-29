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等離子體傳感器 MIT研3D打印成本低

行政人員版 2022/07/29

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由於要承受太空環境的極大溫差，航天設備的材料和製作成本一向很昂貴。麻省理工學院（MIT）研發一款由3D技術打印、用於衛星的等離子體傳感器，製作成本不但低，而且可檢測高層大氣中，等離子體的化學成分和離子

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欄名 : 科技新知

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2022/07/27
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