等離子體傳感器 MIT研3D打印成本低 行政人員版 2022/07/29 分享： 分享： 由於要承受太空環境的極大溫差，航天設備的材料和製作成本一向很昂貴。麻省理工學院（MIT）研發一款由3D技術打印、用於衛星的等離子體傳感器，製作成本不但低，而且可檢測高層大氣中，等離子體的化學成分和離子 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google前CEO：AI缺規範或現危害 今日 Google前CEO：AI缺規範或現危害 曼城開發智能頸巾 蒐集球迷情緒數據 今日 曼城開發智能頸巾 蒐集球迷情緒數據 Switch Sports更新 增房間ID私人對戰 2022/07/28 Switch Sports更新 增房間ID私人對戰 Meta Quest 2 下月加價100美元 2022/07/28 Meta Quest 2 下月加價100美元 生產電動車電池 柯達改製菲林器材 2022/07/27 生產電動車電池 柯達改製菲林器材 科技行業 科技硬件 科技軟件 3D打印 麻省理工學院