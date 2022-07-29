曼城開發智能頸巾 蒐集球迷情緒數據 行政人員版 2022/07/29 分享： 分享： 運動員大多會使用可穿戴智能設備，助監測運動時的身體狀況。曼城足球會（Manchester City Football Club）則更進一步，與思科（Cisco）合作開發智能頸巾（圖），用於收集球迷觀看 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google前CEO：AI缺規範或現危害 今日 Google前CEO：AI缺規範或現危害 等離子體傳感器 MIT研3D打印成本低 今日 等離子體傳感器 MIT研3D打印成本低 Switch Sports更新 增房間ID私人對戰 2022/07/28 Switch Sports更新 增房間ID私人對戰 Meta Quest 2 下月加價100美元 2022/07/28 Meta Quest 2 下月加價100美元 生產電動車電池 柯達改製菲林器材 2022/07/27 生產電動車電池 柯達改製菲林器材 科技行業 科技軟件 科技硬件 曼城 運動 足球 運動