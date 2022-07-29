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Google前CEO：AI缺規範或現危害

行政人員版 2022/07/29

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人工智能（AI）技術潛力無限，應用範圍甚廣且多元化。Google前CEO Eric Schmidt在2022阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）上，將AI技術與核武器相提並論，更

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欄名 : 科技新知

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