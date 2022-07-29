Google前CEO：AI缺規範或現危害 行政人員版 2022/07/29 分享： 分享： 人工智能（AI）技術潛力無限，應用範圍甚廣且多元化。Google前CEO Eric Schmidt在2022阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）上，將AI技術與核武器相提並論，更 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 曼城開發智能頸巾 蒐集球迷情緒數據 今日 曼城開發智能頸巾 蒐集球迷情緒數據 等離子體傳感器 MIT研3D打印成本低 今日 等離子體傳感器 MIT研3D打印成本低 Switch Sports更新 增房間ID私人對戰 2022/07/28 Switch Sports更新 增房間ID私人對戰 Meta Quest 2 下月加價100美元 2022/07/28 Meta Quest 2 下月加價100美元 生產電動車電池 柯達改製菲林器材 2022/07/27 生產電動車電池 柯達改製菲林器材 科技行業 科技硬件 科技軟件 人工智能 創新科技及應用 Google 核武