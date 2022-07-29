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美議員證實 獲佩洛西邀請齊訪台

秦剛：倘試圖分裂台 中國軍隊必捍衛主權

中國版 2022/07/29

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美國眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）邀國會兩黨議員齊訪台灣，獲議員證實。美國防部長稱已向佩洛西提供安全評估，但不願評論其訪台問題。

中國駐美大使秦剛演講時表示，如果有人試圖分裂台灣，中國軍隊必將

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