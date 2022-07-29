美議員證實 獲佩洛西邀請齊訪台 秦剛：倘試圖分裂台 中國軍隊必捍衛主權 中國版 2022/07/29 分享： 分享： 美國眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）邀國會兩黨議員齊訪台灣，獲議員證實。美國防部長稱已向佩洛西提供安全評估，但不願評論其訪台問題。 中國駐美大使秦剛演講時表示，如果有人試圖分裂台灣，中國軍隊必將 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 若佩洛西訪台 中美軍方怎過招？ 今日 若佩洛西訪台 中美軍方怎過招？ 美參院通過芯片法案 京斥限制合作 今日 美參院通過芯片法案 京斥限制合作 美推動在日部署中導 京：堅決反制 今日 美推動在日部署中導 京：堅決反制 你可能感興趣 若佩洛西訪台 中美軍方怎過招？ 今日 01:00 若佩洛西訪台 中美軍方怎過招？ 美參院通過芯片法案 京斥限制合作 今日 01:00 美參院通過芯片法案 京斥限制合作 美推動在日部署中導 京：堅決反制 今日 01:00 美推動在日部署中導 京：堅決反制 中國 美國 政治 中美關係 台灣 外交 軍事 中國外交部 地緣政治 國防