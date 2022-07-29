港鐵商場「一Click即搶」 送$千萬電子優惠券

為咗迎接第二期消費券，港鐵商場將推出「一Click即搶」快閃禮遇，送出3.2萬份、總值$1,000萬商場電子優惠券，參與嘅商場包括：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場。8月4日中午12時起，MTR Mobile登記用戶只要登入MTR Mobile即有機會獲得「$300港鐵商場電子優惠券」、「$500港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」及「$500港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」，每位登記用戶最多可獲各款優惠券一份，合共高達$1,300，優惠券名額有限，先搶先得。

另外，上述商場亦會攜手推出「仲夏狂賞」優惠，MTR Mobile登記用戶喺參與商場嘅時裝、童裝、皮鞋及手袋等指定類別商戶，以電子貨幣單一消費滿$2,000，再成功透過MTR Mobile自助登記賺分，可獲合共$300電子優惠券；喺鐘錶及首飾、電器及電訊類別商戶，以電子貨幣單一消費滿$5,000，更可獲合共$500電子優惠券。每位用戶最多可獲各份獎賞2次，變相可攞到合共$1,600電子優惠券，大家唔好錯過喇。

本文轉載自《晴報》

▲ 港鐵商場包括PopCorn，除了將推出「一Click即搶」，更有「仲夏狂賞」優惠。