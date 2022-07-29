每當我介紹集團旗下有27家公司的時候，對方都有點驚訝於我們的規模。但說穿了我們其實只有160人，平均每家公司不到6個人，只能算是蚊型公司，但我認為這正正是我們的競爭優勢。

在營銷行業來說，160人的團隊絕對是巨無霸級別。如果我們將團隊統籌在一家公司內的話，應該沒有人會懷疑我們的規模。但我們提供的服務質素，一定不及現在，而我們的發展，也一定比不上目前的情況。

其實小團隊化是大勢所趨。科技發展令同樣的服務對人手的需求大大減少。成熟的企業要小團隊化比較困難，這無可避免會造成陣痛。對於新成立的公司，就沒有這個包袱，可以由一個人或兩個人開始，根據發展情況增加人手，建立最適合自己的規模。

所謂樹大有枯枝，小團隊的好處就是能去蕪存菁，任何有機會成為枯枝的成員，也能及早發現並且針對性地處理。小團隊也能靈活走位，快速適應市場，這也是我們在疫情下，仍能保持強勁增長的主要原因。小團隊有較強的歸屬感，個人的表現較能影響整體成績，責任感和主動性都較高。

大公司也有好處，就是豐厚資源、品牌效益和規模效應。我們由細公司組成一個頗具規模的集團，正好取兩者的優點。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》