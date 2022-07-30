9個全新盤 下月列隊登場

【無懼息魔】雖然美國再度加息，但下月亦有多個新盤準備出擊，連同兩大新界區項目，共有9個全新盤登場，共提供約4,300伙，除大型項目，鐵路沿綫、單幢盤，甚至現樓豪宅亦加入戰團，搶吸市場上各路客源。

除兩大

...