9個全新盤 下月列隊登場 置業家居 2022/07/30 分享： 分享： 【無懼息魔】雖然美國再度加息，但下月亦有多個新盤準備出擊，連同兩大新界區項目，共有9個全新盤登場，共提供約4,300伙，除大型項目，鐵路沿綫、單幢盤，甚至現樓豪宅亦加入戰團，搶吸市場上各路客源。 除兩大 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 新界區爆新盤戰 粉嶺ONE INNOVALE-Archway 大埔林海山城同步出擊 今日 新界區爆新盤戰 粉嶺ONE INNOVALE-Archway 大埔林海山城同步出擊 粉嶺ONE INNOVALE-Archway首批123伙 折實$296.2萬起 今日 粉嶺ONE INNOVALE-Archway首批123伙 折實$296.2萬起 大埔林海山城 已屆現樓擬招標發售 今日 大埔林海山城 已屆現樓擬招標發售 啟德MIAMI QUAY多海景戶選擇 最快下月登場 今日 啟德MIAMI QUAY多海景戶選擇 最快下月登場 你可能感興趣 新界區爆新盤戰 粉嶺ONE INNOVALE-Archway 大埔林海山城同步出擊 今日 01:00 新界區爆新盤戰 粉嶺ONE INNOVALE-Archway 大埔林海山城同步出擊 粉嶺ONE INNOVALE-Archway首批123伙 折實$296.2萬起 今日 01:00 粉嶺ONE INNOVALE-Archway首批123伙 折實$296.2萬起 大埔林海山城 已屆現樓擬招標發售 今日 01:00 大埔林海山城 已屆現樓擬招標發售 最新專欄文章 更多 新界區爆新盤戰 粉嶺ONE INNOVALE-Archway 大埔林海山城同步出擊 今日 新界區爆新盤戰 粉嶺ONE INNOVALE-Archway 大埔林海山城同步出擊 啟德MIAMI QUAY多海景戶選擇 最快下月登場 今日 啟德MIAMI QUAY多海景戶選擇 最快下月登場 大埔林海山城 已屆現樓擬招標發售 今日 大埔林海山城 已屆現樓擬招標發售 粉嶺ONE INNOVALE-Archway首批123伙 折實$296.2萬起 今日 粉嶺ONE INNOVALE-Archway首批123伙 折實$296.2萬起 聯儲局議息與美國次季GDP 2022/07/25 聯儲局議息與美國次季GDP 豪宅 KOKO HILLS 一手市場