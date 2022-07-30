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粉嶺ONE INNOVALE-Archway首批123伙 折實$296.2萬起

置業家居 2022/07/30

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恒地發展的粉嶺新盤ONE INNOVALE第1期ONE INNOVALE-Archway緊接登場，成為8月焦點項目，該盤於本周初獲批預售樓花同意書後，隨即以快打慢，於周四（28日）上載樓書，以及向傳媒

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欄名 : 封面故事

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