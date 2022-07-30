新界區爆新盤戰 粉嶺ONE INNOVALE-Archway 大埔林海山城同步出擊 置業家居 2022/07/30 分享： 分享： 美國一如預期於本周加息0.75厘，再加上近日本港拆息持續向上，令銀行於第三季加息機會大增，但未有阻礙新盤推出步伐，而兩大新界區項目更短兵相接，勢成8月一手市場新焦點，當中，粉嶺北ONE ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 9個全新盤 下月列隊登場 今日 9個全新盤 下月列隊登場 粉嶺ONE INNOVALE-Archway首批123伙 折實$296.2萬起 今日 粉嶺ONE INNOVALE-Archway首批123伙 折實$296.2萬起 大埔林海山城 已屆現樓擬招標發售 今日 大埔林海山城 已屆現樓擬招標發售 啟德MIAMI QUAY多海景戶選擇 最快下月登場 今日 啟德MIAMI QUAY多海景戶選擇 最快下月登場 你可能感興趣 9個全新盤 下月列隊登場 今日 01:00 9個全新盤 下月列隊登場 粉嶺ONE INNOVALE-Archway首批123伙 折實$296.2萬起 今日 01:00 粉嶺ONE INNOVALE-Archway首批123伙 折實$296.2萬起 大埔林海山城 已屆現樓擬招標發售 今日 01:00 大埔林海山城 已屆現樓擬招標發售 最新專欄文章 更多 啟德MIAMI QUAY多海景戶選擇 最快下月登場 今日 啟德MIAMI QUAY多海景戶選擇 最快下月登場 大埔林海山城 已屆現樓擬招標發售 今日 大埔林海山城 已屆現樓擬招標發售 粉嶺ONE INNOVALE-Archway首批123伙 折實$296.2萬起 今日 粉嶺ONE INNOVALE-Archway首批123伙 折實$296.2萬起 9個全新盤 下月列隊登場 今日 9個全新盤 下月列隊登場 聯儲局議息與美國次季GDP 2022/07/25 聯儲局議息與美國次季GDP 一手市場 豪宅 銀行 林海山城