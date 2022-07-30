內地生租樓潮再現 沙田細戶租金搶貴兩成 置業家居 2022/07/30 分享： 分享： 暑假租務旺季正式來臨，不少內地大學生紛紛來港租樓，多個備受青睞的區分，包括沙田、大圍及紅磡區等，均已錄得過百宗租務成交，部分區分的內地生佔比更高達六成或以上，推動租務價量齊升，且連錄高價租務成交。 本刊 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 租樓予內地生 合約宜訂明規矩及條款免爭拗 今日 租樓予內地生 合約宜訂明規矩及條款免爭拗 啟德THE HENLEY I及THE HENLEY III料租盤充裕 開放式$1.2萬起 2022/07/16 啟德THE HENLEY I及THE HENLEY III料租盤充裕 開放式$1.2萬起 逾3.2萬呎「CLUB HENLEY」 分6大主題區域 2022/07/16 逾3.2萬呎「CLUB HENLEY」 分6大主題區域 收樓質素不俗 惟浴室枱面凹入易積水【獲90分】 2022/07/16 收樓質素不俗 惟浴室枱面凹入易積水【獲90分】 THE HENLEY I清幽園景 2022/07/16 THE HENLEY I清幽園景 中原地產