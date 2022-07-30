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內地生租樓潮再現 沙田細戶租金搶貴兩成

置業家居 2022/07/30

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暑假租務旺季正式來臨，不少內地大學生紛紛來港租樓，多個備受青睞的區分，包括沙田、大圍及紅磡區等，均已錄得過百宗租務成交，部分區分的內地生佔比更高達六成或以上，推動租務價量齊升，且連錄高價租務成交。

本刊

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欄名 : 樓市熱話

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