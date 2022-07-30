Scavolini臉盆 推廣在家運動 置業家居 2022/07/30 分享： 分享： 恆常運動有助提升抵抗力，如將運動設備融入浴室設計，更值得推崇。意大利衞浴潔具、廚櫃及傢俬品牌Scavolini，首度夥拍米蘭建築師Mattia Pareschi，推出臉盆系列Gym Space，破天荒 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新材有道 最新專欄文章 更多 KETTAL新廚櫃 推崇極簡美學 2022/07/16 KETTAL新廚櫃 推崇極簡美學 Marcel Wanders Studio出品 The New Classic系列 2022/06/11 Marcel Wanders Studio出品 The New Classic系列 瑞士kartell by LAUFEN 新色系浴室 2022/06/11 瑞士kartell by LAUFEN 新色系浴室 全新特輯《詹Sir驗樓團（加拿大篇）》 將於6月啟播 2022/05/14 全新特輯《詹Sir驗樓團（加拿大篇）》 將於6月啟播 AXOR One新色系 瞬間好心情 2022/05/14 AXOR One新色系 瞬間好心情 建材 意大利 米蘭 消費資訊