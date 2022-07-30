人氣Gelato店置地廣場開Pop-Up 期間限定鹽味黑朱古力蛋撻雪葩 副刊版 2022/07/30 分享： 分享： 澳洲人氣過江龍Gelato雪糕店MESSINA去年進駐香港，於中環砵典乍街開設首間分店，今個夏天，雪糕店會於中環置地廣場開設期間限定店，由即日起進駐前身是餅店Butter期間限定店的位置，由中午12時 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 九龍香格里拉╳3間本地老字號 推出昔日情懷地道美食 2022/07/27 九龍香格里拉╳3間本地老字號 推出昔日情懷地道美食 都會海逸酒店推出星馬泰海鮮自助晚餐 eShop預購享最高8折優惠 2022/07/25 都會海逸酒店推出星馬泰海鮮自助晚餐 eShop預購享最高8折優惠 中環全新外賣沙律專門店LITE 食得有營 2022/07/23 中環全新外賣沙律專門店LITE 食得有營 首個樂高DUPLO主題打卡布置 PMQ變泡泡沐浴世界 2022/07/23 首個樂高DUPLO主題打卡布置 PMQ變泡泡沐浴世界 香港兒童國際電影節 重返戲院參與電影工作坊 2022/07/22 香港兒童國際電影節 重返戲院參與電影工作坊 香港 餐廳 美食 中環 意大利 雪糕 天氣