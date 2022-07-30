人氣Gelato店置地廣場開Pop-Up 期間限定鹽味黑朱古力蛋撻雪葩

澳洲人氣過江龍Gelato雪糕店MESSINA去年進駐香港，於中環砵典乍街開設首間分店，今個夏天，雪糕店會於中環置地廣場開設期間限定店，由即日起進駐前身是餅店Butter期間限定店的位置，由中午12時

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