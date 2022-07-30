夏日藝遊K11 MUSEA 必看日籍大師鉅作 幻覺蛋糕館 副刊版 2022/07/30 分享： 分享： 香港接連有M+、故宮文化博物館等矚目藝術場地落成，亦有不少特色數碼及實體展覽，全城彌漫一股藝文氣息。K11 MUSEA亦由即日起舉行年度藝壇盛事Art Karnival，多項創意作品展示眼前，邊行街購 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 新城市廣場聯乘日本插畫師Keigo 大阪一町7大爆笑打卡位 2022/07/25 新城市廣場聯乘日本插畫師Keigo 大阪一町7大爆笑打卡位 《香港老美．貳》留傳香港舊故事 經典錄音室歷史出土 2022/07/23 《香港老美．貳》留傳香港舊故事 經典錄音室歷史出土 富麗敦海洋公園酒店揭幕 270°海景親子Resort 2022/07/16 富麗敦海洋公園酒店揭幕 270°海景親子Resort 中環展城館「繼往創未來」展覽 室內外香港基建打卡位 2022/07/09 中環展城館「繼往創未來」展覽 室內外香港基建打卡位 KKday召喚姜糖拼出香港 姜濤 X Do姐期間限定纜車 2022/07/07 KKday召喚姜糖拼出香港 姜濤 X Do姐期間限定纜車 遊戲 工作坊 紅十字會 多元文化 親子活動