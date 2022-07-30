夏日藝遊K11 MUSEA 必看日籍大師鉅作 幻覺蛋糕館

香港接連有M+、故宮文化博物館等矚目藝術場地落成，亦有不少特色數碼及實體展覽，全城彌漫一股藝文氣息。K11 MUSEA亦由即日起舉行年度藝壇盛事Art Karnival，多項創意作品展示眼前，邊行街購

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