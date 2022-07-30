香港紅十字會將舉辦人道教育同樂日，讓公眾透過輕鬆愉快的遊戲及工作坊，認識人道價值，發掘日常中的人道視角。活動包括劇場工作坊、STEM工作坊、了解不同國家多元文化的人文地攤及掃雷新丁訓練營遊戲等，費用全

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