人道教育同樂日 副刊版 2022/07/30 分享： 分享： 香港紅十字會將舉辦人道教育同樂日，讓公眾透過輕鬆愉快的遊戲及工作坊，認識人道價值，發掘日常中的人道視角。活動包括劇場工作坊、STEM工作坊、了解不同國家多元文化的人文地攤及掃雷新丁訓練營遊戲等，費用全 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : News 最新專欄文章 更多 Fortnum & Mason推出茗茶月餅禮盒 2022/07/29 Fortnum & Mason推出茗茶月餅禮盒 Asphodel@Nan Fung Place 夏令營 2022/07/27 Asphodel@Nan Fung Place 夏令營 MIKIKI送限量版星空曲奇 2022/07/26 MIKIKI送限量版星空曲奇 大自然非洲鼓樂圈親子工作坊 2022/07/23 大自然非洲鼓樂圈親子工作坊 米芝蓮一星 CHAAT x 三星富臨飯店只此一日的中印餐單 2022/07/22 米芝蓮一星 CHAAT x 三星富臨飯店只此一日的中印餐單 遊戲 工作坊 紅十字會 多元文化 親子活動