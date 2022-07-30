盡快復常通關 增港人幸福感

近日有報道指，特區政府正計劃引入紅黃健康碼系統，進一步放寬旅客入境檢疫限制，以加快恢復社會正常運作。消息指，旅客將獲發「黃碼」，不可進入食肆等不戴口罩的受限制場所，以替代部分的酒店隔離期，當局正考慮兩個方案，分別是「5＋2」，即5天酒店加兩天「黃碼」，以及「4＋3」，即4天酒店加3天「黃碼」。社會普遍對此表示歡迎，認為香港應盡快恢復正常生活。

研「5+2」或「4+3」隔離 各界歡迎

正如筆者早前撰文，相比疫情爆發初期，我們今天對新冠病毒的認知已遠較兩年前多，而且自第5波疫情爆發以來，香港已不比世界各主要經濟體「乾淨」，從外地抵港人士攜帶病毒的風險，已不再比本地人高，反而不必要的酒店隔離安排，會構成其他不必要的風險，若旅客在隔離期間身體或心理出現問題而要向當局問責，可以很麻煩，早前知名藝人曾江在酒店檢疫期間倒斃正是一例。

再說遠一點，其實這也是香港的「核心價值」問題。首先，現時本港疫情狀況與世界各地相若，相對而言即已回到與疫情前相若的國際平衡點，已有對外通關「復常」的客觀條件；在這個前設下，「正常時期」香港的其中一項核心價值，就是人員、資本出入和往來的方便。

在第5波疫情爆發前，因外國疾控工作做得比香港差，我們才無可奈何地要採取嚴厲的邊境管制措施；如果今天這個特殊情況不再存在，則我們不可把封關的特殊臨時做法，當作「正常」情況下的標準作業程序（Standard Operating Procedures，SOP），把封閉邊境當作正常。

強硬措施 損港軟實力競爭力

換言之，我們檢疫政策的指導思想，需要有回歸正常的範式轉移，即不再以隔離14或21日作為考慮放寬的起點，而是回到正常、以無隔離的開放形態當作預設；反過來問，現時採用酒店隔離政策，對香港的公共衞生有甚麼具體的好處？如有，隔3日比起隔5日而言，有甚麼額外的好處？隔7日又會比隔5日好在哪裏？若沒有明確的答案，我們還要不要再維持隔離的臨時政策？現時已是疫情中後期，強硬的入境隔離措施不是萬能靈藥，除了上述對入境旅客帶來額外而不必要的健康風險外，還涉及不菲的經濟成本，特別是當香港仍是外向型經濟。

幸好當局在月初已明確向外公布，希望在11月金管局舉辦國際金融投資峰會時，入境參與活動的海外嘉賓可免酒店檢疫的工作方向、及預定完成執行的期限，這種做法算是直接面對了上屆特區政府「精英主義」過分追求完美，以及當外在條件未能完美就寧願無了期等待的頹風，希望有關計劃未來能順利執行。

除了經濟和健康範疇，市民和訪港旅客在香港生活質素，以及「封關」對市民生活幸福感的嚴重打擊，亦不容忽視；特別是在疫情前，香港已高度發展，國際地位本來已媲美倫敦、紐約等世界級一流大都會，可是以現行數據未能簡易量化「幸福感」，在沒有客觀標準和可量化的明確增長目標下，將會影響香港軟實力，以至作為國際大都會的競爭力，這些都不是每日新冠肺炎確診人數的增減可準確顯示。

市民需求着手 體現施政成效

財政司司長陳茂波近日在土地供應統籌組首次會議及其網誌上，已先後提到市民「幸福感」的重要性。以疫情和封關為例，過去10多年土地缺乏確實是市民在香港生活的最大痛點，但官民之間也不是完全沒有紓緩方法，例如向外大力發展航空業，加大市民透過旅遊從境外進口休閒娛樂消費項目，以彌補本地休閒用地的不足；可是疫情爆發後，用失業率和人均薪酬、人均壽命、確診和死亡個案數字等經濟和醫學數據，其實未能準確反映封關對港人生活幸福感的打擊。

無論如何，今日當局看似以確立「開關」的工作方向，大家可以靜待好消息；展望將來，其實我們可考慮研發和採納新的、客觀科學的市民生活「幸福感」指數，作為未來特區政府其中一個改革進度的關鍵成效指標（KPI），直接從「需求側」、即市民接受公共服務後的良好感受，論證政府施政成效的優異，而不再單從房屋供應、收入、壽命等「供應側」的數字側面而局部地倒映實際情況，以免再發生疫情封關早期時，港人經濟收入之高與確診數字之低均列世界前茅，但長期封關的低幸福感導致抗疫疲勞和第5波疫情災難性爆發的不理想情況再次發生。

▲ 自第5波疫情爆發以來，香港已不比世界各主要經濟體「乾淨」，從外地抵港人士攜帶病毒的風險，已不再比本地人高。（資料圖片）