多角度發展 港藝術生態系統

常說「藝術超越文化界限」，我絕對認同，畢加索也說過，藝術洗去我們靈魂中的俗世塵埃。作為波莫納學院藝術系的畢業生，並為香港故宮文化博物館、M+博物館及大館文化藝術有限公司擔任主席，一直以來我都是藝術的支持者。

完善商業環境 增多樣性

然而，在30多年前的香港還未真正構成一個藝術「生態系統」，藝術畢業生並沒有很多的出路；若要讓藝術和文化在城市茁壯成長，單靠幾間博物館和畫廊並不足夠。

一個蓬勃的生態系統，需要有明確目標、有組織地從藝術家社群、表演藝術場所、博物館、支持創意服務等多角度發展起來，更要與商業金融等行業的結合，來維持藝術社區發展。藝術家的作品若缺乏資金或市場的支持，就難以形成一個健康的藝術生態系統。

香港向來是首屈一指的國際金融中心，亦為國際社會通往中國內地扮演着門戶和橋樑的角色；與紐約和倫敦等其他國際金融中心相比，香港卻缺少了充滿活力的藝術和文化環境。

但這已成過去，香港逐漸成為亞洲的文化和商業藝術中心。在維持國際金融中心地位的同時，香港也是世界最大的藝術品交易中心之一。2020年，香港在全球藝術品市場佔有率已超越倫敦，升至23.2%，我們在當代藝術品拍賣市場已躍升至全球第二位，僅次於紐約，當中的原因包括中國富裕人口和中產階級對藝術品的需求增加；即使在疫情期間，香港的藝術品銷售額仍創了新高。

商業環境對藝術品市場甚為重要，有私營企業的參與，可為區內和本地的藝術家提供一個展示才能的機會。國際拍賣行、藝廊、畫廊等紛紛湧入香港，不斷推進並超越界限，增加了藝術文化界的多樣性，巴塞爾藝術展在2013年來到亞洲時就登陸香港，吸引了6萬人次入場。

香港發展成為文化藝術中心，源於我們數十年前的電影和音樂業的蓬勃時間，80年代中至90年代中期為香港電影業的全盛時期，更被稱為「東方荷里活」，每年平均製作400部電影，人均數量超過其他市場，當時的香港電影在西方廣受追捧。

打造藝術設施 培養專才

香港的藝術環境自此不斷發展，而政府亦意識到，藝術和文化乃城市社會的重要組成部分，亦積極支持和推動藝術文化的發展。

經過20多年的構思、規劃和建造，西九文化區現為全球最大規模和最進取的文化項目之一。位於西九龍臨海黃金地段、佔地40公頃的文化區，政府在2008年獲立法會撥款216億元作為策略性長期投資，以推行計劃，打造一個世界級綜合藝術和文化中心，包含了博物館、表演藝術場所等多個文化藝術設施；但由於建築成本上升和通脹等因素，可能需要更多私人資金支持，以完成這些設施。

香港正朝着成為區域性藝術和文化中心的方向邁進，作為亞洲首間全球性當代視覺文化博物館，M+博物館已躋身倫敦泰特現代藝術館之列。

去年11月開幕的M+博物館，雖然因為疫情而短暫關閉了一段時間，但至7月初已錄得超過100萬訪客人次，而本月初隆重開幕的香港故宮文化博物館，每天接待約4,700人次，數字仍未反映當下因疫情而來不了香港的內地和東南亞旅客。

隨着博物館和藝術場所陸續到位，我們現在應加強培育這方面的人才，並提供支持相關的培訓設施。相信新一代的年輕藝術家、設計師、攝影師、數碼插畫師、策展人和表演者等，都期待未來會有更好的前景，在香港的本地和海外人才將有更多的發展機會。

憑着獨特的歷史和地緣戰略位置，香港成為推動內地與海外文化交流中心。我們不只有政府投入大量資源，也有私人企業積極參與，再加上蓬勃的慈善活動推廣，都幫助香港成為亞洲商業藝術之都，以及充滿活力的藝術中心。

▲ 作為亞洲首間全球性當代視覺文化博物館，M+博物館已躋身倫敦泰特現代藝術館之列。（資料圖片）