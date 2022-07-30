落實習4點希望 助青年創香港夢

國家主席習近平早前親自來港主持香港回歸25周年慶典，並發表重要講話，從歷史角度精闢論述一國兩制的由來，以及香港自回歸以來賴以成功的核心制度，我們應深刻理解和準確把握一國兩制的實踐規律，貫徹落實一國兩制方針，強調香港必須堅持中央全面管治權和保障特區高度自治權相統一，以及落實「愛國者治港」，把特區管治權牢牢掌握在愛國者手中，以守護香港繁榮穩定及香港居民的切身利益，並且保持獨特的地位及優勢，背靠祖國、聯通世界，為實現中華民族偉大復興作出貢獻。

習近平的講話無疑堅定了香港各界長期實踐一國兩制的信心，共同維護和諧穩定的廣大願望得以實現，亦令「50年不變」的期限得以延續，鞏固年輕一代繼續在香港奮鬥、發力發光、創造香港夢。

愛國者治港 守護繁榮穩定

習近平在講話中提到的4點希望，更是廣大市民的共同願望，他首先提到要提高治理水平，完善治理體系、提高治理能力，增強治理效能，廣泛吸納愛國愛港、立場堅定、管治能力突出、熱心服務公眾的優秀人才進入政府，以及把握好政府和市場的關係，把有為政府與高效市場更好結合起來。長久以來，政府部門予人墨守成規、少做少錯的感覺，亦成為很多市民對公共服務不滿的源頭。改善治理和施政能力及效率，政策要以民為本，除了令一些好建議得以加快落實，改善民生及經濟，亦能減少市民對政府的不滿與負能量，並增強對政府的互信及歸屬感。

第二，習近平提到香港要不斷增強發展動能，抓住國家發展帶來的歷史機遇，對接十四五規劃、粵港澳大灣區建設和一帶一路等國家戰略尤為重要。事實上，本港近年移民人數增加，人才配套短期內有機會出現輕微短缺，如香港能把握發展機遇，可從大灣區丶內地或東南亞補充人才，令香港更國際化，成為東方的人才及創業人士聚居地，吸納各地專業創科重點產業人才；作為進入8,000多萬人口的大灣區市場之跳板，長遠可改善本港人才整體質素，絕對是好事。

至於人民對美好生活的嚮往，亦是習近平對特區政府的訓示。本屆政府必須以更果敢的魄力，務實有為地為港人所關注的房屋問題、生活質素、就業及創業機會、教育制度等，提出有效的解決方案。現時政府主張「以結果為目標」的管治新思維，配合愛國者治港以及完善選舉制度，行政立法機關達成回歸後最密切的正面合作夥伴關係，以往立法會虛耗公帑的惡劣拉布行徑消聲匿迹，相信有助政府有效施政，強政勵治的新紀元即將開始，廣大市民更應把握現時大好機會，積極向政府提出有建設性意見及建議。

推動國民教育 須急起直追

第四，習主席亦提到香港是全體居民的共同家園，「家和萬事興」對香港將來尤其重要。近年香港受到黑暴以及外國勢力不斷滲入，以致處於水火不容、近乎萬劫不復的境地，不少家庭因意見撕裂而出現爭拗甚至反目，當時高喊革命反抗、搗亂私了的一方，最後非但潰不成軍如鳥獸散，甚至落荒而逃，而國安法的實施將杜絕此類破壞性的偽革命行徑，對大肆破壞後逃之夭夭之輩，固然要永久禁止回港，亦要嚴肅執法，但對於這些頭目下的盲目追隨者，政府有必要主動為他們慢慢解開心結，給予機會一同為香港努力。

青年人是我們未來發展的基石，給予青年發展機會對香港發展極為重要；而推動國民教育必須從小開始，以往在弱勢政府下已蹉跎不少歲月，認識國家歷史及國民身份，必須急起直追。（文章只代表個人立場）

▲ 國家主席習近平早前親自來港主持香港回歸25周年慶典，並發表重要講話，從歷史角度精闢論述一國兩制的由來。（資料圖片）