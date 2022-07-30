加息殺埋身 二手現減價浪 新盤則無懼繼續推 置業家居 2022/07/30 分享： 分享： 美國聯儲局於本港周四（28日）時間公布加息0.75厘，幅度一如市場預期，雖然滙豐等大型銀行均維持最優惠利率不變，不過市場估計最快今季本港將上調最優惠利率，正式進入加息期，對樓市必定帶來一定影響。 其實近 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 新盤入伙潮持續 租樓人士多筍盤選擇 2022/07/23 新盤入伙潮持續 租樓人士多筍盤選擇 內地生重臨 「搶盤」激活租賃市場 2022/07/16 內地生重臨 「搶盤」激活租賃市場 7月新盤摩拳擦掌 追上半年失地 2022/07/09 7月新盤摩拳擦掌 追上半年失地 樓市25年曾大上大落 未來仍挑戰重重 2022/07/02 樓市25年曾大上大落 未來仍挑戰重重 進入加息周期 新盤開售速戰速決 2022/06/25 進入加息周期 新盤開售速戰速決 加息 美孚新邨 東港城 一手市場 ONE INNOVALE－Archway 二手市場 放盤 銀行