加息殺埋身 二手現減價浪 新盤則無懼繼續推

美國聯儲局於本港周四（28日）時間公布加息0.75厘，幅度一如市場預期，雖然滙豐等大型銀行均維持最優惠利率不變，不過市場估計最快今季本港將上調最優惠利率，正式進入加息期，對樓市必定帶來一定影響。

其實近

...