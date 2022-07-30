租樓予內地生 合約宜訂明規矩及條款免爭拗

不少來港就學的內地大學生在港期間都會租樓居住，由於他們大多都願意高市價承租，且大多肯先預繳1年租金，吸引部分業主將單位租予他們。究竟業主方面有甚麼事項需要注意？

首先，業主需向租客清楚解釋及商討租樓的注

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