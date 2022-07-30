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按周跌0.18% CCL最新報179.53點

置業家居 2022/07/30

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中原城市領先指數（CCL）最新報179.53點（根據7月18日至7月24日簽訂的正式買賣合約，7月4日至7月10日簽訂的臨時買賣合約計算），按周跌0.18%，重返今年3月初美國首次加息時水平。

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