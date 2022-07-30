按周跌0.18% CCL最新報179.53點 置業家居 2022/07/30 分享： 分享： 中原城市領先指數（CCL）最新報179.53點（根據7月18日至7月24日簽訂的正式買賣合約，7月4日至7月10日簽訂的臨時買賣合約計算），按周跌0.18%，重返今年3月初美國首次加息時水平。 4區樓價 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL按周跌0.67% 樓價持續窄幅回軟 2022/07/23 CCL按周跌0.67% 樓價持續窄幅回軟 CCL按周升0.46 %樓價窄幅回軟 料跌破180點 2022/07/16 CCL按周升0.46 %樓價窄幅回軟 料跌破180點 美國持續加息 樓價回軟按周跌0.62% 2022/07/09 美國持續加息 樓價回軟按周跌0.62% CCL按周漲1.13% 升幅為12周最大 2022/07/02 CCL按周漲1.13% 升幅為12周最大 美國加息衝擊 CCL跌至近12周低位 2022/06/25 美國加息衝擊 CCL跌至近12周低位 CCL 中原地產