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倫敦Dodson House, Ridgeway Views鄉村氣息濃 $400萬以下可入場

置業家居 2022/07/30

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坐落於英國倫敦西區的Mill Hill Village，距離市中心僅半小時車程之餘，亦享有濃厚的鄉村氣息。該村現時正有大型住宅項目Ridgeway Views推售，最新推出Dodson House的

...

欄名 : 海外置業

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