倫敦Dodson House, Ridgeway Views鄉村氣息濃 $400萬以下可入場 置業家居 2022/07/30 分享： 分享： 坐落於英國倫敦西區的Mill Hill Village，距離市中心僅半小時車程之餘，亦享有濃厚的鄉村氣息。該村現時正有大型住宅項目Ridgeway Views推售，最新推出Dodson House的 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 悉尼Treehouse, Midtown享中央公園美景 開放式首期$38萬起 2022/07/23 悉尼Treehouse, Midtown享中央公園美景 開放式首期$38萬起 倫敦Royal Arsenal Riverside位處泰晤士河畔 盡享寫意生活 2022/07/16 倫敦Royal Arsenal Riverside位處泰晤士河畔 盡享寫意生活 倫敦Hummingbird Apartments, Hendon Waterside 享名校網優勢 1房入場費$307萬起 2022/07/09 倫敦Hummingbird Apartments, Hendon Waterside 享名校網優勢 1房入場費$307萬起 倫敦The Residence位處著名中產區 僅提供29伙 私隱度高 2022/07/02 倫敦The Residence位處著名中產區 僅提供29伙 私隱度高 倫敦Springfield Place生活配套完善 洋房連車位$764.7萬起 2022/06/25 倫敦Springfield Place生活配套完善 洋房連車位$764.7萬起 倫敦 英國 海外物業 英鎊