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美元掛鈎金價 抗通脹良方？

國際版 2022/07/30

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俄烏戰爭、新冠疫情及供應鏈等因素影響，英美等地通脹按年急升超過9%，創過去40年來新高，各地民眾都承受燃料、糧食及日用品價格飈升帶來的沉重生活成本壓力。

是次推薦的好書名為《Inflation:

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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