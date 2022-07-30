美元掛鈎金價 抗通脹良方？ 國際版 2022/07/30 分享： 分享： 俄烏戰爭、新冠疫情及供應鏈等因素影響，英美等地通脹按年急升超過9%，創過去40年來新高，各地民眾都承受燃料、糧食及日用品價格飈升帶來的沉重生活成本壓力。 是次推薦的好書名為《Inflation: ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 美元與黃金掛鉤可抗通脹？ 2022/07/29 美元與黃金掛鉤可抗通脹？ 約翰遜冀成「世界之王」 皆因幼時家庭創傷？ 2022/07/23 約翰遜冀成「世界之王」 皆因幼時家庭創傷？ 約翰遜童年受家庭創傷 塑造獨特性格 2022/07/22 約翰遜童年受家庭創傷 塑造獨特性格 拆解安倍任內政策 日本未來何去何從？ 2022/07/16 拆解安倍任內政策 日本未來何去何從？ 槍械管制歧視非裔美憲法存雙重標準 2022/07/09 槍械管制歧視非裔美憲法存雙重標準 疫情 經濟 美國 美元 指數 服務 通脹 貨幣政策 美國聯儲局 商品