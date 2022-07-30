李啟言完成2次手術 四肢暫無法活動 港聞版 2022/07/30 分享： 分享： 男團MIRROR演唱會舞蹈員兩傷意外，其中李啟言傷及頸椎，情況仍嚴重，留醫深切治療部；雖然清醒可說話，但四肢暫時未能正常活動，受傷後已接受兩次大手術。消息指傷者頸椎第4及第5節斷裂及移位。專科醫生指出 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 螢幕飛墜初步發現 兩鋼索一條斷裂 今日 螢幕飛墜初步發現 兩鋼索一條斷裂 協興隆：總承辦商指定供應商 製造供應鋼纜 今日 協興隆：總承辦商指定供應商 製造供應鋼纜 業界籲正視安全 主辦方將安排退票 今日 業界籲正視安全 主辦方將安排退票 紅會暫收逾200求助 部分人失眠反胃 今日 紅會暫收逾200求助 部分人失眠反胃 你可能感興趣 螢幕飛墜初步發現 兩鋼索一條斷裂 今日 01:00 螢幕飛墜初步發現 兩鋼索一條斷裂 協興隆：總承辦商指定供應商 製造供應鋼纜 今日 01:00 協興隆：總承辦商指定供應商 製造供應鋼纜 業界籲正視安全 主辦方將安排退票 今日 01:00 業界籲正視安全 主辦方將安排退票 李家超 Mirror 演唱會 醫務衞生局 意外事故