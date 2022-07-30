李啟言完成2次手術 四肢暫無法活動

男團MIRROR演唱會舞蹈員兩傷意外，其中李啟言傷及頸椎，情況仍嚴重，留醫深切治療部；雖然清醒可說話，但四肢暫時未能正常活動，受傷後已接受兩次大手術。消息指傷者頸椎第4及第5節斷裂及移位。專科醫生指出

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