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協興隆：總承辦商指定供應商 製造供應鋼纜

港聞版 2022/07/30

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MIRROR演唱會意外引起全城熱議，不少網民認為3間負責舞台工程的公司要負起責任。其中有份負責舞台工程的協興隆發聲明，指事故的天空螢幕升降威吔機及鋼纜，均透過總承辦商藝能工程的指定供應商製造及供應。

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