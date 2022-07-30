協興隆：總承辦商指定供應商 製造供應鋼纜 港聞版 2022/07/30 分享： 分享： MIRROR演唱會意外引起全城熱議，不少網民認為3間負責舞台工程的公司要負起責任。其中有份負責舞台工程的協興隆發聲明，指事故的天空螢幕升降威吔機及鋼纜，均透過總承辦商藝能工程的指定供應商製造及供應。 負 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 螢幕飛墜初步發現 兩鋼索一條斷裂 今日 螢幕飛墜初步發現 兩鋼索一條斷裂 李啟言完成2次手術 四肢暫無法活動 今日 李啟言完成2次手術 四肢暫無法活動 業界籲正視安全 主辦方將安排退票 今日 業界籲正視安全 主辦方將安排退票 紅會暫收逾200求助 部分人失眠反胃 今日 紅會暫收逾200求助 部分人失眠反胃 你可能感興趣 螢幕飛墜初步發現 兩鋼索一條斷裂 今日 01:00 螢幕飛墜初步發現 兩鋼索一條斷裂 李啟言完成2次手術 四肢暫無法活動 今日 01:00 李啟言完成2次手術 四肢暫無法活動 業界籲正視安全 主辦方將安排退票 今日 01:00 業界籲正視安全 主辦方將安排退票 工程 Mirror 演唱會 麥浚龍 麥紹棠