業界籲正視安全 主辦方將安排退票 港聞版 2022/07/30 分享： 分享： MIRROR演唱會周四晚一個懸掛的巨型螢幕突然墜落，壓傷兩名舞蹈員，事件震驚娛樂圈，不少本港藝人在社交平台發文為傷者祈福，舞台王者郭富城及演藝人協會主席古天樂均發文呼籲關注台前幕後人員演出安全問題。主 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 螢幕飛墜初步發現 兩鋼索一條斷裂 今日 螢幕飛墜初步發現 兩鋼索一條斷裂 李啟言完成2次手術 四肢暫無法活動 今日 李啟言完成2次手術 四肢暫無法活動 協興隆：總承辦商指定供應商 製造供應鋼纜 今日 協興隆：總承辦商指定供應商 製造供應鋼纜 紅會暫收逾200求助 部分人失眠反胃 今日 紅會暫收逾200求助 部分人失眠反胃 你可能感興趣 螢幕飛墜初步發現 兩鋼索一條斷裂 今日 01:00 螢幕飛墜初步發現 兩鋼索一條斷裂 李啟言完成2次手術 四肢暫無法活動 今日 01:00 李啟言完成2次手術 四肢暫無法活動 協興隆：總承辦商指定供應商 製造供應鋼纜 今日 01:00 協興隆：總承辦商指定供應商 製造供應鋼纜 Mirror 演唱會 門票 古天樂 張敬軒 郭富城