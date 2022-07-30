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業界籲正視安全 主辦方將安排退票

港聞版 2022/07/30

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MIRROR演唱會周四晚一個懸掛的巨型螢幕突然墜落，壓傷兩名舞蹈員，事件震驚娛樂圈，不少本港藝人在社交平台發文為傷者祈福，舞台王者郭富城及演藝人協會主席古天樂均發文呼籲關注台前幕後人員演出安全問題。主

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