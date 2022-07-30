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紅會暫收逾200求助 部分人失眠反胃

港聞版 2022/07/30

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MIRROR演唱會嚴重事故發生後，香港紅十字會其後因應狀況啟動「Shall We Talk」心理支援熱綫，為有需要人士提供情緒支援，截至昨晚10時，共接到逾200宗求助，當中有2人要即時轉介心理學家跟

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