紅會暫收逾200求助 部分人失眠反胃

MIRROR演唱會嚴重事故發生後，香港紅十字會其後因應狀況啟動「Shall We Talk」心理支援熱綫，為有需要人士提供情緒支援，截至昨晚10時，共接到逾200宗求助，當中有2人要即時轉介心理學家跟

...