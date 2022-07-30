紅會暫收逾200求助 部分人失眠反胃 港聞版 2022/07/30 分享： 分享： MIRROR演唱會嚴重事故發生後，香港紅十字會其後因應狀況啟動「Shall We Talk」心理支援熱綫，為有需要人士提供情緒支援，截至昨晚10時，共接到逾200宗求助，當中有2人要即時轉介心理學家跟 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 螢幕飛墜初步發現 兩鋼索一條斷裂 今日 螢幕飛墜初步發現 兩鋼索一條斷裂 李啟言完成2次手術 四肢暫無法活動 今日 李啟言完成2次手術 四肢暫無法活動 協興隆：總承辦商指定供應商 製造供應鋼纜 今日 協興隆：總承辦商指定供應商 製造供應鋼纜 業界籲正視安全 主辦方將安排退票 今日 業界籲正視安全 主辦方將安排退票 你可能感興趣 螢幕飛墜初步發現 兩鋼索一條斷裂 今日 01:00 螢幕飛墜初步發現 兩鋼索一條斷裂 李啟言完成2次手術 四肢暫無法活動 今日 01:00 李啟言完成2次手術 四肢暫無法活動 協興隆：總承辦商指定供應商 製造供應鋼纜 今日 01:00 協興隆：總承辦商指定供應商 製造供應鋼纜 Mirror 演唱會 失眠 紅十字會 情緒病