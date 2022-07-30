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螢幕飛墜初步發現 兩鋼索一條斷裂

政府跨部門調查 李澤楷：公司承擔醫療費

港聞版 2022/07/30

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男團MIRROR演唱會大型螢幕墜下，兩名舞蹈員受傷，其中1人仍留醫深切治療部。港府高度關注事件，初步發現連接螢幕的一條鋼索斷裂，交跨部門小組調查，料需時數周。

主辦單位已取消餘下所有場次的演出及網上直播

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