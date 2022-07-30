螢幕飛墜初步發現 兩鋼索一條斷裂 政府跨部門調查 李澤楷：公司承擔醫療費 港聞版 2022/07/30 分享： 分享： 男團MIRROR演唱會大型螢幕墜下，兩名舞蹈員受傷，其中1人仍留醫深切治療部。港府高度關注事件，初步發現連接螢幕的一條鋼索斷裂，交跨部門小組調查，料需時數周。 主辦單位已取消餘下所有場次的演出及網上直播 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 李啟言完成2次手術 四肢暫無法活動 今日 李啟言完成2次手術 四肢暫無法活動 協興隆：總承辦商指定供應商 製造供應鋼纜 今日 協興隆：總承辦商指定供應商 製造供應鋼纜 業界籲正視安全 主辦方將安排退票 今日 業界籲正視安全 主辦方將安排退票 紅會暫收逾200求助 部分人失眠反胃 今日 紅會暫收逾200求助 部分人失眠反胃 你可能感興趣 李啟言完成2次手術 四肢暫無法活動 今日 01:00 李啟言完成2次手術 四肢暫無法活動 協興隆：總承辦商指定供應商 製造供應鋼纜 今日 01:00 協興隆：總承辦商指定供應商 製造供應鋼纜 業界籲正視安全 主辦方將安排退票 今日 01:00 業界籲正視安全 主辦方將安排退票 李家超 Mirror 演唱會 楊潤雄 康文署 勞工處 勞工及福利局 機電署 李澤楷 魯庭暉