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B.Duck現身動漫電玩節 藝術家作品展百變形象

副刊版 2022/08/01

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形象百變且創意不斷的B.Duck，今年現身香港動漫電玩節，並設有「繽fun彩虹」擲彩虹攤位及產品銷售區，更與潮巨匠藝術展舉辦「B.Duck x World Artists藝術家Duck意作品展」，邀請

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欄名 : 新鮮熱辣

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