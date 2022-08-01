在核酸證明常態化情況下，好奇商機的朋友討論，現在承包幾座核酸亭來做的話，有沒有生意？

因為之前有戶老朋友，一家是靠做公社式街坊小店起家，向來就服務社區，供應基本生活物資，後來便利店多了，也就生意大不如前。現在大城市連報紙檔都沒有了，這種小生意經營的維生方式，沒法繼續，於是有人建議，不如承包個核酸亭來做，兼賣其他簡單日用品。

但稍了解一下核酸亭的操作，基本上要把這想法放棄。首先，它不是普通人隨便承包就能做，現在雖然都是外判出去為主，但都經防疫健康單位和核酸測定中心企業去簽合作，至於請的是甚麼人、需要甚麼訓練、工資如何，就是外判公司和服務人員之間的勞資關係，而非包個核酸亭就能做小老闆，一家大小去做檢測員。

不過，經營核酸亭的帳還是約莫可算一下。現在官方下達的採購標準，是二萬元到五萬元（人民幣，下同）一個亭。開支方面，一個亭正常運作十小時的話，要三個人手輪班，基本上分工為採樣員及掃碼員，人多之時需要有人維持秩序。

人工佔了不少，相比起在工廠做流水作業的工人，待遇也算好些（但其實高峰期黃金地段，一個亭每天可能要採樣高達一千人）。現在市價是三百至五百元一天，早前過年放假時的工資，則有上到一千元一天。對勞動階層而言，確是筍工。

隨核酸亭愈來愈多，薪水下降。不過最令人擔心的，其實是愈來愈「求其」。了解一下，因為人員需求大增，大多是臨時招聘，異地申請到如上海等大城市，本着搵快錢心態。培訓也沒有特別的，就是幾十分鐘的學習指引，但必須跟足流程。被發現做錯，立即炒魷，因有人投訴的話就大件事。