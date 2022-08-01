減肥帶飯選高纖蔬菜攻略

April是一位很努力的減磅戰友，為了達成目標，她特意請媽媽煮些我為她安排的低脂菜式給她帶飯，菜式有蘿蔔炆牛腱、馬蹄蒸肉餅、蠔仔炒蛋、三文魚鬆炒飯……每次看到她傳來的相片，真的深深感受到她媽媽對她的支持和愛。

April今天回來覆磅，卻愁眉不展，說道：「我近日排便好像沒那麼暢順，不知何解？」

我問：「近日你媽媽為你煮甚麼菜？」

April說：「聽說隔夜菜很多致癌物，而瓜類則較少，所以近日多帶了湯冬瓜、蒸節瓜、炒青瓜、翠玉瓜等。」

「亞硝酸鹽是蔬菜裏天然存在的物質。它本身不致癌，但若在人體胃部可能與不新鮮肉類中的蛋白質產生作用，形成致癌的亞硝胺。但是，成年人消化系統及正鐵血紅蛋白還原酶系統，能夠代謝排走亞硝酸鹽。最近，食安中心的研究已說明，將煮熟的菜放入雪櫃（攝氏零至四度）三日後，當中的致癌物亞硝酸鹽量仍無大變化，因此，適當處理隔夜菜，翻熱進食是不會致癌的。」我向她詳細解釋。

April再問：「那麼，哪類蔬菜較多纖維？」

「較高纖維的蔬菜，例如莧菜、菠菜、韭菜花、小白菜、西蘭花、秋葵、茄子、椰菜花、芥蘭、蒜芯、菜心等。用這些菜取代平時帶的瓜，每餐帶約一碗半的分量，便能攝取足夠的纖維量。別忘多吃了纖維還要多喝水，以幫助軟化大便和腸道蠕動！這樣，便秘的問題應該大有改善吧！」我建議。