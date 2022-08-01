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薑黃好處多

副刊版 2022/08/01

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健康食品愈出愈多，坊間久不久就有「新發現」—甚麼食品原來有甚麼療效。追求健康的朋友，若凡新出的健康食品都要服食落肚，未必是最能令自己身體達到最佳狀態的方式。衡量一種健康食品的價值，我會：一、考慮體質，簡單如寒熱虛實已有不同需要；二、查考有否大量有品質的第三方研究報告作支持，若沒有的話，只屬「隔離王師奶話好喎」的人云亦云與羊群心態；三、市面打着健康食品旗號的產品甚多，必須嚴選品牌。

在芸芸健康食品中，有幾種食品是有大量學術研究報告支持的，那比較放心。其中一種是薑黃（Turmeric），不同大學對其功效的研究報告，已有三十年歷史，當中的薑黃素（Curcumin）已被證實有抗炎（Anti-inflammatory，尤其關節疼痛）、抗菌（Antibacterial）、抗有害微生物（Antimicrobial）、抗氧化（Anti-oxidation）、抗壓力（Antistress）和抗癌（Anti-Cancer）的功效。

其實，遠在幾千年前，已有文獻記載釋迦牟尼推崇薑黃是「盡壽藥」。此外，因薑黃能活化膽汁的分泌和提升肝臟機能，故印度傳統的阿育吠陀醫學廣用薑黃去處理肝膽病、胃病、食慾不振、血液淨化、糖尿病等問題。近年，美國專門針對腦部健康的知名診所Amen Clinics，其研究部門主任亦大力推崇薑黃，因它可以刺激腦源性神經營養因子，預防腦退化，增強記憶力和專注力。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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