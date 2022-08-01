人氣炒飯專門店 召集全港芫茜控

炒飯專門店金飯館自開店以來，以一道椒鹽豬扒飯打響名堂，成為牛頭角的排隊熱店。今夏又有新搞作，推出雞子及芫茜為主角，炮製數款每日限量發售的特色菜式，芫茜控要注意了。

餐廳出名擅長把佬味甚重的碟頭飯如沙嗲牛

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