人氣炒飯專門店 召集全港芫茜控 副刊版 2022/08/01 分享： 分享： 炒飯專門店金飯館自開店以來，以一道椒鹽豬扒飯打響名堂，成為牛頭角的排隊熱店。今夏又有新搞作，推出雞子及芫茜為主角，炮製數款每日限量發售的特色菜式，芫茜控要注意了。 餐廳出名擅長把佬味甚重的碟頭飯如沙嗲牛 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 B.Duck現身動漫電玩節 藝術家作品展百變形象 今日 B.Duck現身動漫電玩節 藝術家作品展百變形象 人氣Gelato店置地廣場開Pop-Up 期間限定鹽味黑朱古力蛋撻雪葩 2022/07/30 人氣Gelato店置地廣場開Pop-Up 期間限定鹽味黑朱古力蛋撻雪葩 九龍香格里拉╳3間本地老字號 推出昔日情懷地道美食 2022/07/27 九龍香格里拉╳3間本地老字號 推出昔日情懷地道美食 都會海逸酒店推出星馬泰海鮮自助晚餐 eShop預購享最高8折優惠 2022/07/25 都會海逸酒店推出星馬泰海鮮自助晚餐 eShop預購享最高8折優惠 中環全新外賣沙律專門店LITE 食得有營 2022/07/23 中環全新外賣沙律專門店LITE 食得有營 餐廳 菜式 蛋 牛肉 牛頭角 芫茜