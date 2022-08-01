台海洶湧 中美「護欄」欄不住本性

《伊索寓言》有個故事叫「農夫和蛇」：農夫見到蛇凍僵了，好心帶蛇回家取暖，蛇甦醒過來，隨即咬了農夫。農夫問蛇為何以怨報德，蛇答：「咬人是我的本性呀！難道你不知道你我之間存在天然的敵意？」

視乎故事版本，農夫最後要不死了，要不被迫把蛇宰了，要不宰了蛇後死了……反正鮮有和諧共存結局的。

佩洛西計劃訪台 風波續發酵

美國加緊與中國高層接觸，尋求為兩國關係設立「護欄」，強調無意與中國衝突，上周習拜通話也向中方強調管控分歧，可是最易爆發衝突的台海卻偏偏愈來愈緊張。

美國總統第二順位繼承人、眾議院議長佩洛西計劃訪台風波持續發酵，隨時釀成中美數十年來最大危機。而無論她最後去不去，台海恐怕都難有安寧，因為打台灣牌就是今天中美格局下，美國改不了的本性。

觀乎美方表述，美國似乎確實不希望同中國打仗。拜登搬出美軍解畫，直言美軍認為佩洛西訪台並非好主意。風聲傳開後，佩洛西也不置可否，訪亞行程未列出台灣，更進一步演繹「總統可能擔心我們的飛機被擊落」。

誠然，眾議院議長訪台並非沒有先例，金里奇（Newt Gingrich）1997年就試過。不過當年金里奇是共和黨人，唱的是與民主黨克林頓政府的對手戲。現在佩洛西可不能與拜登政府撇清關係。

最重要的是，當年中美算得上友好，而解放軍沒有萬噸大驅、電彈航母、殲-20或東風-26，反而要看CNN才知道美軍航母打擊群來訪，對金里奇一個實質意義不大的政治姿態，中方忍忍就是了。

京空前強硬反應 「說到做到」

今天可完全不同！中美關係前所未有惡劣、美方與台獨勢力前所未有勾結、中美亞太軍力則前所未有接近。美國對俄羅斯也不敢直接打，真的要對中國搞清楚自己有多好打嗎？

左腦是這樣，右腦卻另有想法。拜登政府想盡花樣拿台灣問題「切香腸」，已經不能自拔。

從安排台方出席「民主峰會」、鼓動各國支持台灣「加入聯合國」，到拜登一而再，再而三揚言「軍事護台」之後白宮又澄清，美方對這些沒有實際效果的「小動作大挑釁」可謂上了癮。甚至連佩洛西訪台也已經講了兩次，上次在4月，講完託詞感染新冠沒了下文（卻去了基輔）。民主黨中期選舉乏善可陳，老太太難道真的不是利用台灣拉票？

但上得山多終遇虎，多行不……拜登政府和佩洛西點着今次大火頭，想走已走不了。

一方面，美方激起中方空前強硬反應，「嚴陣以待」，「說到做到」，「一切後果必須完全由美方負責」。白宮也自知事態不妙，國安顧問

沙利文等官員據報正在反對佩洛西成行，以免中美意外爆發軍事衝突。

美左右腦難調和 拜登騎虎難下

另一方面，核戰風險沒有暫停美國政客黨爭，共和黨非常珍惜抽水機會，議員跑出來火上加油，問佩洛西為甚麼還不去，怕了嗎？只是當佩洛西發出同行邀請，沒有人敢答應。已無公職的前國務卿蓬佩奧就最多口水，更忽然當了老太太知己：「Nancy，我陪你一齊去！」

拜登和佩洛西都騎虎難下了。兩老自己談到「美軍不想」、「怕被擊落」，不去難道真的怕了嗎？要是去，又難道真的如一些傳媒所講出動航母撑腰，嫌不夠找死嗎？

美國左右腦難以調和，凸顯尋求建立護欄的局限。護欄論其實也不新鮮，與澳洲前總理陸克文近年倡導的非常相似。（這裏提一下，陸克文、基辛格等「溫和派」並非親華或親俄，而是站在現實角度看問題，目的是照顧西方長遠最大利益，只是現實主義者在當今西方鼓吹民粹、高舉意識形態潮流下受到排擠。）

陸克文7月撰文，再次呼籲中美鬥也要鬥得理智，以「有管控的戰略競爭」避免戰爭。這包括互相認清紅綫並設立護欄，然後展開非致命競爭，角逐經濟、科技以至可以是軍事優勢，同時保留氣候變化、公共衞生、金融穩定等合作空間，而中美關係的各個範疇應互相分隔，雙方高層則保持密切溝通。他承認這不容易，但否則就是隨時打仗。

陸克文的主張，其實與拜登政府對華「競爭、合作、對抗」三分法，或「投資、結盟、競爭」三點論別無二致。問題是，這理論上貌似合乎邏輯，實際操作起來卻充滿問題，而且本性上根本無法做到，台灣問題就是典型例子。

理性上，地緣軍事冒險充滿賭博成分，就算在平時也應避免，遑論中美現在各自都面臨一大堆內部問題，且都處於政治敏感時刻，更應該把台灣問題收起來才對，合作時合作，回過氣來再非致命競爭。

可是現實上台海此時偏偏劍拔弩張，這就是人的本性。台灣既是中美之間的政治、軍事和地緣較量，還是涉及芯片高科技、長遠經濟和發展前景的問題，這就已經打破「有管控的戰略競爭」中，獨立考慮不同範疇的設定。

大國興衰競爭 最大對手是自己

說白了，台灣問題是中美之間的零和遊戲，是護欄無法處理的問題。對中方來說，這是國家統一、民族復興，是核心利益，是紅綫和護欄圍起的地方，美國要碰即是尋求衝突。中國數千年來經歷過不知多少次興衰，合久必分，分久必合，而國家現正重新處於統一升軌，實現目標只是時間問題，外國愈要阻，就愈會遭到歷史巨輪痛輾。

但美國卻不如此看。對美方來說，二戰後70多年、冷戰後30多年就是美國至輝煌時刻，台灣就算並非美本國核心利益，也對美國維持亞太以至全球地位至關重要，更是阻止中國超越的一張牌。如果同中國打仗是護欄圍起的地方，那麼除此以外台灣牌能怎麼打就應怎麼打，直至再無利用價值，「讓烏克蘭戰至最後一人」如有需要換個地名就可以。

蛇咬人本性不會變。在歐洲，有位農夫今年徹底放棄幻想，與蛇放手一搏，但勝負以至會否有贏家都不明朗。中美對台海護欄位置的矛盾不可調和，注定持續碰撞，而時間更不在其中一方，競爭還能否保持非致命？希望能。

全球最大對冲基金橋水創辦人達里奧（Ray Dalio）近期專注研究大國興衰，有不少精闢但令人悲哀的見解。他認為，國家間並無法改變對方文化思維，最好互不干涉，而兩國要競爭，最大對手其實就是自己；自己的事做得愈好，國家就愈能強大，但衰落的帝國處理不好自己問題時，就會傾向投入不合邏輯的戰爭。

▲ 美國總統第二順位繼承人、眾議院議長佩洛西，傳計劃訪台風波持續發酵，隨時釀成中美數十年來最大危機。（路透社資料圖片）