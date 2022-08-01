演唱會墜傷意外 危機管理3啟示

演唱會發生巨型屏幕下墜傷人意外，全港震驚。在一片慌亂而許多人尚茫無頭緒之際，輿論走向很自然會循追究責任及討回公道此角度發展，並不斷升溫來企圖把事件定性。

此乃近年社交網絡輿論為何如斯可怕：恣意利用傳媒為武器（即weaponization of media）來散播仇恨及操弄人心，藉以從虛擬世界內刷存在感，卻在過程中不自覺地消磨人性。

舞台製作工程業 宜推公眾教育

故即使從情緒角度出發，協助傷者及其家屬，始終較諸找發洩目標更迫切、更重要，亦更合乎人性，例如：可以考慮在網上安排退票時，加入把款額轉為捐款支援傷者作選項，也就是嘗試超越單純的市場買賣行為，從而帶出歌迷「網上集氣」的那份心意。

注意每當輿情用力鞭打，政府往往也需要按這種壓力之強度來回應；實際上，新一屆特區政府就今次屏幕下墜意外的反應，已經是由最高層級的特首連同兩位局長作指示及面對傳媒，並且承諾全面撤查--因此接下來的思考方向，倒應該聚焦在一輪情緒過後，當下各種跟進措施將會對演藝界以至社會整體有哪些影響。

第一，表演行業未來--留意香港體育館（俗稱「紅館」）近40年的歷史中，從來沒發生過巨型屏幕下墜意外，絕大部分演唱會及其他媒體在紅館製作的節目，基本上也順利進行。若以今次震撼社會事件為大幅加強監管業界的原因，間接等同因為一個機構有失誤便懲罰整個業界，讓好不容易捱過新冠疫情的演藝行業，再受嚴重打擊。

因此予人感到較公平的做法，必須是先把這次罕見意外視為單一事件處理，待照顧好傷者，並把個別公司乃至個別人士的缺失釐清之後，才在社會相對冷靜理性的情況下，詳細研究有哪些系統性問題必須處理，而不應即時一竹篙打一船人，更不容心懷不軌者趁機鼓動群眾嗜血，然後又煞有介事地認為民眾需要心理輔導。

從解困新聞學角度出發，舞台製作連同工程業界則不妨在此危急存亡之際，主動進行公眾教育，讓更多市民明白舞台製作的過程和困難，也就是透過認知來面對情緒壓力。當然，這樣做亦很可能會把行業的結構缺陷和各種陋習公諸於世，可是反過來看卻是一次改革契機，讓業界一眾資深前輩有機會拆解部分老大難的問題，有助演藝界成長及可持續發展，從而能吸引更多年輕人才加入幕後製作。

提升監管 轉危為機增競爭力

第二，舞台工程監管--話說回來，但凡有參與過在「紅館」製作的專業人士都知道，此場地作為表演空間確實有很多局限，而且升降台經常會成為產生意外的陷阱，故此舞台工程的監管程序也有需要慎重檢討。然而如上所述，為免不必要地間接懲罰做事認真的製作人，一個顧及公眾情緒的建議是，未來幾個月在「紅館」的演出也不懸掛物件，藉以減少觀眾出現情緒困擾。有專家認為，當日在現場目睹意外（包括台上一眾表演者）及不斷重複觀看相關片段者，或有機會產生類似創傷後遺症症狀，務須加倍注意。

至於提升舞台製作監管水平方面，最迫切的還是從頭到尾檢視一遍「紅館」作為表演場地經常會出現的問題。各種硬件問題未必全部與製作公司有關，有機會牽涉政府就內部結構進行改動，或提供某些標準設備，需要從長計議。重點在於，今後在「紅館」的一切裝置，相信也會需要更多時間測試，不過對製作人來說，這是屬於意外後預料之內的政府對策：審批標準收緊，也總好過今後不批准在此舉行任何大型表演，變成只容許體育活動進行。

除此以外，政府為求以策萬全，勞工及福利局當指示部門更宏觀地檢視全港所有表演及展覽場地，在不影響已排進日程的活動之前設下，發出更新工程監管指引，乃至與創新科技及工業局和文化體育及旅遊局聯手，研究如何引入工程監管方面的高新科技，藉以提升香港在舞台製作方面的水平與競爭力，轉危為機。

全新高科技面貌 規劃新場地

第三，演出場地規劃--再提升一個層次分析，假如本港有再多一點演出空間和大型場館，演出檔期和彩排時間方面，理論上可以協調得更好。雖然場地多了，也會衍生額外表演需求，但總比現時的情況更具彈性，故此也對主辦單位保障表演安全有幫助。

事實上，雖然香港體育館是本地流行音樂界最具代表性的演出勝地，而在「紅館舉行個人演唱會」亦長期被視為香港歌手演藝生涯之重要里程碑，然而有不少音響工程專家私下表示，在亞洲國際博覽館舉行的音樂會之聲音質素，明顯較香港體育館為佳：這一點亦某程度上解釋了為何許多國際級歌手來港舉行演唱會，往往寧可選擇「亞博」（盡管與檔期、交通配套和場地坐位數目等因素，也肯定有所關連，可是外國的音效工程師一般都對場館設備有較高要求，亦較執着）。

若香港體育館繼續被視為本地流行音樂之表演殿堂，則提升其音響水平實屬必須。既如是，文化體育及旅遊局可以趁明年啟德體育園落成，就「紅館」內部設備需求及如何配合現代體育及表演發展趨勢，作可行性研究，然後就啟德體育園進入第二年暢順運作時，暫停開放香港體育館來次大維修，以全新高科技面貌洗掉過去的陰影。

▲ 若香港體育館繼續被視為本地流行音樂之表演殿堂，則提升其音響水平實屬必須。（資料圖片）