港企加快全球招聘 覓繙譯顧問軟件專才

【本報訊】新冠疫情改變辦公模式，遙距工作成為新趨勢，帶動本港企業作出跨國招聘，務求在全球各地吸納優秀人才。

企業管理平台Deel發表《2022年上半年全球招聘趨勢報告》指出，年輕人愈來愈希望以遙距和獨立

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