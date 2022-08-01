港企加快全球招聘 覓繙譯顧問軟件專才 行政人員版 2022/08/01 分享： 分享： 【本報訊】新冠疫情改變辦公模式，遙距工作成為新趨勢，帶動本港企業作出跨國招聘，務求在全球各地吸納優秀人才。 企業管理平台Deel發表《2022年上半年全球招聘趨勢報告》指出，年輕人愈來愈希望以遙距和獨立 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 職場新知 最新專欄文章 更多 Omicron致機師荒 聯航出3倍工資搶人 2022/01/03 Omicron致機師荒 聯航出3倍工資搶人 亞馬遜新招搶人 為兼職繳大學費用 2021/09/13 亞馬遜新招搶人 為兼職繳大學費用 長綫合作拓穩定收入 請人重潛質 2021/09/13 長綫合作拓穩定收入 請人重潛質 初創主打手機App推廣 疫市發圍 2021/09/13 初創主打手機App推廣 疫市發圍 疫情嚴峻+芯片荒 福特次季減產逾半 2021/08/30 疫情嚴峻+芯片荒 福特次季減產逾半 職場文化 職業生涯 行政管理 人才管理 職位招聘 疫情 服務 行業 全球化 遙距工作