  • 30°C
香港時間 : 2022801日 (一) 01:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港企加快全球招聘 覓繙譯顧問軟件專才

行政人員版 2022/08/01

分享：

分享：

【本報訊】新冠疫情改變辦公模式，遙距工作成為新趨勢，帶動本港企業作出跨國招聘，務求在全球各地吸納優秀人才。

企業管理平台Deel發表《2022年上半年全球招聘趨勢報告》指出，年輕人愈來愈希望以遙距和獨立

...

欄名 : 職場新知

最新專欄文章 更多

Omicron致機師荒 聯航出3倍工資搶人
2022/01/03
Omicron致機師荒 聯航出3倍工資搶人
亞馬遜新招搶人 為兼職繳大學費用
2021/09/13
亞馬遜新招搶人 為兼職繳大學費用
長綫合作拓穩定收入 請人重潛質
2021/09/13
長綫合作拓穩定收入 請人重潛質
初創主打手機App推廣 疫市發圍
2021/09/13
初創主打手機App推廣 疫市發圍
疫情嚴峻+芯片荒 福特次季減產逾半
2021/08/30
疫情嚴峻+芯片荒 福特次季減產逾半
職場文化 職業生涯 行政管理 人才管理 職位招聘 疫情 服務 行業 全球化 遙距工作

上一篇文章

增歸屬感 每月交流活動不可少

下一篇文章

企業流程自動化 簡單工作先實行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？