環保製冷技術初創 獲蓋茨旗下基金投資 行政人員版 2022/08/01 分享： 分享： 傳統的製冷技術會消耗大量能源及釋出二氧化碳，變相加劇全球暖化。比爾蓋茨（Bill Gates）旗下清潔技術投資基金Breakthrough Energy Ventures，斥2,000萬美元（約 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 《模擬市民4》有Bug 青年市民快速變老 今日 《模擬市民4》有Bug 青年市民快速變老 Google前CEO：AI缺規範或現危害 2022/07/29 Google前CEO：AI缺規範或現危害 曼城開發智能頸巾 蒐集球迷情緒數據 2022/07/29 曼城開發智能頸巾 蒐集球迷情緒數據 等離子體傳感器 MIT研3D打印成本低 2022/07/29 等離子體傳感器 MIT研3D打印成本低 Switch Sports更新 增房間ID私人對戰 2022/07/28 Switch Sports更新 增房間ID私人對戰 科技行業 科技硬件 科技軟件 環保措施 產品 比爾蓋茨 商業 美元