《模擬市民4》有Bug 青年市民快速變老 行政人員版 2022/08/01 分享： 分享： 電玩遊戲《模擬市民4》（The Sims 4）最新資料片《高中歲月》日前推出，加入內容包括手機系統現代化、身體毛髮細節化，以及性傾向轉換等功能。但有玩家發現遊戲出現大漏洞（Bug），部分市民不但有快速 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 環保製冷技術初創 獲蓋茨旗下基金投資 今日 環保製冷技術初創 獲蓋茨旗下基金投資 Google前CEO：AI缺規範或現危害 2022/07/29 Google前CEO：AI缺規範或現危害 曼城開發智能頸巾 蒐集球迷情緒數據 2022/07/29 曼城開發智能頸巾 蒐集球迷情緒數據 等離子體傳感器 MIT研3D打印成本低 2022/07/29 等離子體傳感器 MIT研3D打印成本低 Switch Sports更新 增房間ID私人對戰 2022/07/28 Switch Sports更新 增房間ID私人對戰 科技行業 科技硬件 科技軟件 遊戲 電玩手遊 商業