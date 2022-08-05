【健康消暑】附食譜 在家自製無糖冷壓果汁 雪葩

酷熱天氣持續，香港天文台表示今年夏天成為了香港歷來最熱月份，更刷新共11項高溫記錄，提醒公眾勤於補水及休息。其中最有效的消暑方法，必然是喝一杯冰涼特飲，但街外凍飲普遍多糖容易致肥，較為健康的鮮榨果汁卻又動輒數十元一杯，左顧右算，在家DIY最為健康又划算，比如家有一部「Philips Avance Collection慢磨果汁雪葩機 HR1932/31」或「Viva Collection慢磨榨汁機 HR1889/71」，可以輕鬆製作冰凍果汁及雪葩，抵抗炎夏。



街外購買的果汁飲品一般會額外加糖份，長期飲用容易致肥及有損健康。部分果汁更採用高速榨汁機製作，其運轉刀片或會因為摩打所產生的高溫熱力，而破壞到蔬果中的營養成分，例如容易蒸發、流失的水溶性維他命，大幅減低果汁的營養價值。近年坊間掀起「冷壓果汁」、「慢磨榨汁」的飲食風潮，原理是慢磨榨汁機藉由低速慢轉摩打，保持在相對低溫狀態，避免蔬果的營養因高溫摩打而流失或變質，以保留食材的原汁原味及健康元素。可是，這類冷壓飲料價錢上較一般果汁貴上兩至三倍。為此，入手一部自家「慢磨榨汁機」，日常在家就可以隨時製作有營的「冷壓果汁」。

▲ Philips Avance Collection慢磨果汁雪葩機（HR1932/31）

微壓榨技術 榨取蔬果中90%營養*



夏日炎炎，人體很快會蒸發及流失水分，需要從不同途徑補水。喝水以外，進食蔬果便是最直接攝取水分的途徑之一，其中蔬果更蘊含豐富的膳食纖維、維他命、抗氧化物及礦物質等，有助保護人體細胞，增強抵抗力，排走宿便，補充水分，強身健體。除了原個蔬果進食，不少人更習慣把蔬果榨汁，以快速攝取當中的營養及水分。為了在榨汁過程中最大效能地保留到蔬果的營養元素，「Avance Collection慢磨果汁雪葩機HR1932/31」採用低速慢磨操作，並糅合「微壓榨技術」，提取蔬果的高純度果汁，同時打開蔬果內的細胞，釋放當中的維他命及其他重要營養，即使是堅果類食品亦可以輕鬆攪碎，並保留高達90%的營養*，在品嚐健康果汁同時，盡可能減少浪費原食材。

▲ 「Philips慢磨果汁雪葩機HR1932/31」糅合「微壓榨技術」，提取蔬果的高純度果汁，同時打開蔬果內的細胞，釋放到當中的維他命及其他重要營養。

一機兩用 自製健康無添加雪葩



新手入門自製各種果汁以外，更可以發揮創意自製甜品，比如夏日期間限定的甜品雪葩。尤其「Philips Avance Collection慢磨果汁雪葩機HR1932/31」的配件經過特別設計，放入已於冰箱雪至凍硬的水果，例如士多啤梨、藍莓、紅莓等，都可以輕易製成100%天然健康又美味的雪葩，綿滑的口感配上雜果的鮮甜，在家都可以做出打卡必備的可口健康甜品。

▲ 「Philips Avance Collection慢磨果汁雪葩機HR1932/31」經過特別設計，能將不同組合、軟硬、大小的蔬果攪拌混合，製成口感柔滑的健康雪葩。

夏日消暑之選 - 【仲夏彩虹鮮果雪葩】

減省空間 一體式纖巧機身



不少人家中的廚房空間有限，未必能添置一部榨汁機，然而「Philips Avance Collection 慢磨果汁雪葩機HR1932/31」採用一體式纖幼機身設計，只有11厘米的闊度，體積小巧，易於收藏，大大節省家居空間。此外，機身的托盤、推進桿、果汁壺等小零件均可拆下並儲藏於隔渣格內，不易遺失，亦方便用時迅速組合而毋須加裝外部組件。榨汁後更可以直接倒入杯中暢飲，享受鮮榨蔬果帶來的新鮮味美。

▲ 一體式纖幼機身設計，只有11厘米的闊度，體積小巧，易於收藏。

1分鐘快添營養 輕易榨出新鮮果汁



製作雪葩之餘，Philips另一部「Viva Collection 慢磨榨汁機HR1889/71」亦適合每日快速特製1杯健康果汁。其配備開口寬闊的70毫米XL果肉輸進管，可以將整顆蘋果、青蘋果、紅蘿蔔等食材完整放入榨汁，而毋須把食材逐件切開。不但省卻準備材料的時間，更保留到水果、蔬菜中高達80%提取物的營養成分*，方便每日快速製成營養豐富的果汁，上班前、運動後、外出前後即榨、即飲，即補水。

▲ Philips Viva Collection慢磨榨汁機 (HR1889/71)

▲ 「Philips Viva Collection慢磨榨汁機HR1889/71」配備70毫米XL果肉輸進管，可以將整顆青蘋果完整放入機內榨成果汁。

1分鐘簡單易洗 組件輕易清拆



為節省製作及清洗機身組件的時間，「Avance Collection慢磨果汁雪葩機」HR1932/31及「Viva Collection 慢磨榨汁機HR1889/71」能夠直接將果汁經濾網倒入杯中，既能阻隔粗糙殘渣，清潔上亦省時方便。只需使用清水便可將食材的纖維或粒子輕易沖走，甚至無需使用刷子，最快1分鐘清洗完畢。除此之外，加設的防滴漏設計只需一鍵按下果汁出口的底部，果汁便會停止流出，有助保持廚房及環境清潔，解決榨汁機常見的滴漏問題。

▲ 防滴漏設計有助保持廚房及環境清潔。

清洗步驟快而簡 90秒QuickClean



考慮到簡化清潔步驟及程序，兩部慢磨果榨機皆採用 QuickClean 快速清洗技術，配合易於清潔的篩網及可拆卸配件，最快僅需90秒即可完成清洗過程。所有可拆除的配件亦適用於洗碗碟機，多重清潔下有助全面保持榨汁機及廚房環境清爽潔淨。

▲ 兩部慢磨榨汁機皆採用 QuickClean 快速清洗技術，配合易於清潔的篩網及可拆卸配件，最快僅需90秒即可完成清洗過程。

跟隨以下食譜，在家自製健康又美觀的冰涼特飲：



消暑Mocktail - 【漸層甘藍蜜瓜梳打】

夏日健康果汁 - 【清潤蘋果甘筍汁】

Philips Avance Collection慢磨果汁雪葩機：

https://www.philips.com.hk/c-p/HR1932_31/avance-collection-masticating-juicer

Philips Viva Collection慢磨榨汁機：

https://www.philips.com.hk/c-p/HR1889_71/viva-collection-masticating-juicer



*產品已分別經過 1000 克的葡萄、蘋果、黑加侖子、草莓、番茄、西瓜、橙及石榴的内部搾汁測試。



（特約）